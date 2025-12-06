聽新聞
0:00 / 0:00

包商傳落跑 環狀線新埔民生地下道停工

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
捷運環狀線新埔民生站周邊人車流量大，市府在2020年起動工興建民生地下道，但工程延宕5年仍未完工。圖／議員石一佑提供
捷運環狀線新埔民生站周邊人車流量大，市府在2020年起動工興建民生地下道，但工程延宕5年仍未完工。圖／議員石一佑提供

捷運環狀線新埔民生站周邊人車流量大，市府2020年起在捷運站旁興建民生地下道，但工程延宕5年仍未完工，如今又被爆料監工主任及技師已陸續離職，工程停擺，圍籬占用道路嚴重影響民眾通行。新北捷運局回應，前天已與廠商終止契約，正辦圍籬退縮作業。

新北市議員石一佑昨開記者會指出，新埔民生地下道工程圍籬擋住店家營業和捷運出入口，民生路成單向道，人車爭道引發民怨已久，今年8月現場已無人施工，也無機具進駐，現場監工主任及技師分別在9、10月離職，工區空蕩蕩幾乎擺爛，傳業者8月起就未給下游包商經費，甚至被下令斷水斷電，捷運局卻直到11月才發現。

石一佑說，該工程原本預計2024年完工卻一拖再拖，起初得標金額近4億元，到今年已追加到近6.5億元，且地下道未與捷運站共構，使用率有限，更有治安疑慮，市府盡速研議還路於民。

新北捷運局長李政安說，有掌握施工廠商財務出現問題，也多次要求廠商盡速施工但未進場，導致進度落後34%，前天終止契約並扣留工程款、保留款與履約保證金共7400多萬元，未來須由廠商支付工程受損害差額。

捷運局表示，由於工地圍籬占用民生路人行道及道路，為避免影響用路人安全，東側工區12月10日退縮圍籬恢復道路使用，西側工區目前辦理退縮圍籬工作。

捷運環狀線 新北 捷運

延伸閱讀

新北耶誕城光雕啟動新篇章 德國市集同步迎客

新北頒領航金獎 道家人文協會獲頒最佳奉獻獎

汐止區汐平路邊坡陡易坍 復建穩固工程確保人車安全

新埔民生地下道施工廠商被爆惡意停工 新北捷運局：已終止契約

相關新聞

新北耶誕城第二部主燈秀「馬戲團魔法道具篇」啟動 德國耶誕市集開市

「2025 新北歡樂耶誕城」開城迄今，已逾300萬人次。今天正式啟動第二支全新雷射光雕3D投影秀「馬戲團魔法道具篇」，由...

新埔民生地下道施工廠商被爆惡意停工 新北捷運局：已終止契約

捷運環狀線新埔民生站周邊人車流量大，市府在2020年起動工興建民生地下道，但工程延宕5年仍未完工。民代爆料，業者的監工主...

老人住老屋沒電梯 如「都市中偏鄉」

北市65歲以上長者占全市24%，呈現老人住老屋的「雙老」困境，大安區和平群賢華廈是北市第一棟增設電梯的公寓，不僅年長者出...

雙北補助舊公寓裝電梯 推動卡關

雙北有數十萬棟老舊建物，許多長者出入不便，「囚居老年」現象相當嚴峻，雙北市府都祭出增設電梯補助，但常遇一樓住戶反對、資金...

廣角鏡／議員贈花 祝蔣萬安、李四川「包中」

台北市副市長李四川（左二）參選新北市長呼聲高，國民黨議員秦慧珠（左三）等人昨在議會接連問選舉意願和辭副市長等，還送上鮮花...

包商傳落跑 環狀線新埔民生地下道停工

捷運環狀線新埔民生站周邊人車流量大，市府2020年起在捷運站旁興建民生地下道，但工程延宕5年仍未完工，如今又被爆料監工主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。