老人住老屋沒電梯 如「都市中偏鄉」

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北市大安區和平群賢華廈增設電梯，體恤長者住戶。記者林佳彣／攝影
北市65歲以上長者占全市24%，呈現老人住老屋的「雙老」困境，大安區和平群賢華廈是北市第一棟增設電梯的公寓，不僅年長者出入更方便，電梯清潔費也不貴，還能增建近1坪產權登記，住戶回想增設關鍵，要感謝低樓層住戶體恤長者。

沒有電梯的建物對行動不便的長者，猶如都市中的醫療偏鄉，北投區吳小姐說，自己是4層樓公寓的2樓住戶，4樓鄰居想將年邁父母接來同住，但現況是建物樓梯空間有限，無法增設電梯，後續欲改設樓梯式升降椅，但因欄杆都要全換新且會擠壓其他人空間，不了了之。

文山區廖先生住在屋齡50幾年的4層樓建物，曾向1、2樓屋主探詢有無裝設電梯的意願，對方認為沒需求，廖認為，若單靠3、4樓共4戶的財力去支應裝設費用、每月維護費和電費負擔大。

不過和平群賢華廈2015年申請補助、2017年取得使照，總工程費380.7萬元，市府補助190萬元，目前使用者為2至5樓住戶，電梯每月清潔費和電費5000元以下，由共同基金支應。

群賢里辦公處就在1樓，里長翁鴻源說，當初是因住戶們年紀大，5樓住戶發起要增設電梯，後來也為申請補助而成立管委會

有住戶說，管委會體諒大家都是年長者，便推動增設電梯方案，自己考量年紀大有需求，當初就同意，也感謝低樓層住戶體恤的心。

電梯 偏鄉 北市 管委會

相關新聞

新北耶誕城第二部主燈秀「馬戲團魔法道具篇」啟動 德國耶誕市集開市

「2025 新北歡樂耶誕城」開城迄今，已逾300萬人次。今天正式啟動第二支全新雷射光雕3D投影秀「馬戲團魔法道具篇」，由...

新埔民生地下道施工廠商被爆惡意停工 新北捷運局：已終止契約

捷運環狀線新埔民生站周邊人車流量大，市府在2020年起動工興建民生地下道，但工程延宕5年仍未完工。民代爆料，業者的監工主...

雙北補助舊公寓裝電梯 推動卡關

雙北有數十萬棟老舊建物，許多長者出入不便，「囚居老年」現象相當嚴峻，雙北市府都祭出增設電梯補助，但常遇一樓住戶反對、資金...

廣角鏡／議員贈花 祝蔣萬安、李四川「包中」

台北市副市長李四川（左二）參選新北市長呼聲高，國民黨議員秦慧珠（左三）等人昨在議會接連問選舉意願和辭副市長等，還送上鮮花...

包商傳落跑 環狀線新埔民生地下道停工

捷運環狀線新埔民生站周邊人車流量大，市府2020年起在捷運站旁興建民生地下道，但工程延宕5年仍未完工，如今又被爆料監工主...

