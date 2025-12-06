聽新聞
0:00 / 0:00

雙北補助舊公寓裝電梯 推動卡關

聯合報／ 記者林佳彣江婉儀／連線報導
北市信義區富台社區增設電梯。圖／北市更新處提供
北市信義區富台社區增設電梯。圖／北市更新處提供

雙北有數十萬棟老舊建物，許多長者出入不便，「囚居老年」現象相當嚴峻，雙北市府都祭出增設電梯補助，但常遇一樓住戶反對、資金分擔和違建爭議等困境，北市上路後僅191件申請，新北也僅36案。雙北允諾持續並加強輔導，提高住戶意願。

北市65歲以上長者已超過58萬人，市府推動老舊公寓增設電梯補助超過10年，市府補助預算也從最初總額2千萬逐年提高至今年1.1億元，191件申請案中有149件獲補助，包含柯市府71件，蔣市府78件。

議員汪志冰直言，全市20年以上建物10萬8367棟，假設僅1成、約1萬多棟建物可增設電梯，相比申請雜照、補助的件數，僅占2%、1.5%，顯然緩不濟急。

建管處長虞積學回應，增設電梯最困難的是須取得全部土地同意書以申請雜照，另電梯本身須有一定的基本尺寸，有些建物法定空地剩餘空間狹窄，礙於基地條件不佳而無法增設。

建管處已調降門檻，取得一半土地所有權人同意書即可，取得雜照後，施工若遇地面層既存違建不願配合，可申請調處，未達共識就依程序查報拆除。

更新處長詹育齊強調有輔導團協助整合，評估是否適合興建、現場會勘、講解流程等。以信義區富台社區為例，有人蓋電梯，其他棟住戶看到也想做，可順勢宣傳推動。

新北市境內超過30年以上房屋約70萬戶，近半數沒電梯，2010年起補助5樓以下老舊公寓增設電梯，每案最高補助340萬元，僅36案申請。都更處表示，實務上民眾仍須面臨老舊公寓法定空地不足、違章處理、意願整合及資金分擔等課題，推動不易，持續提供免費輔導、現勘及說明會等協助。

新北議員黃心華表示，新北初審高達7成案件因樓梯間過窄、建物緊鄰道路、前方為騎樓、違建比例高等物理限制而遭排除。應建議建立跨局處專案輔導，而非由各社區自行摸索；並提供低利貸款、長期攤還方案，降低住戶負擔。

公寓 電梯 建物 北市 新北 住戶 違建

延伸閱讀

北市議員籲提供誘因補助公寓增設電梯 蔣萬安允研議

離情依依…議員質詢送花、好彩頭 李四川急回：我還沒要離開

被點名選新北市長…蔣萬安遭問是否幫站台？李四川妙答吐「1句」

參選新北市長還有阻礙？李四川曝：「家裡領導」堅決反對

相關新聞

新北耶誕城第二部主燈秀「馬戲團魔法道具篇」啟動 德國耶誕市集開市

「2025 新北歡樂耶誕城」開城迄今，已逾300萬人次。今天正式啟動第二支全新雷射光雕3D投影秀「馬戲團魔法道具篇」，由...

新埔民生地下道施工廠商被爆惡意停工 新北捷運局：已終止契約

捷運環狀線新埔民生站周邊人車流量大，市府在2020年起動工興建民生地下道，但工程延宕5年仍未完工。民代爆料，業者的監工主...

老人住老屋沒電梯 如「都市中偏鄉」

北市65歲以上長者占全市24%，呈現老人住老屋的「雙老」困境，大安區和平群賢華廈是北市第一棟增設電梯的公寓，不僅年長者出...

雙北補助舊公寓裝電梯 推動卡關

雙北有數十萬棟老舊建物，許多長者出入不便，「囚居老年」現象相當嚴峻，雙北市府都祭出增設電梯補助，但常遇一樓住戶反對、資金...

廣角鏡／議員贈花 祝蔣萬安、李四川「包中」

台北市副市長李四川（左二）參選新北市長呼聲高，國民黨議員秦慧珠（左三）等人昨在議會接連問選舉意願和辭副市長等，還送上鮮花...

包商傳落跑 環狀線新埔民生地下道停工

捷運環狀線新埔民生站周邊人車流量大，市府2020年起在捷運站旁興建民生地下道，但工程延宕5年仍未完工，如今又被爆料監工主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。