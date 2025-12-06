雙北補助舊公寓裝電梯 推動卡關

雙北有數十萬棟老舊建物，許多長者出入不便，「囚居老年」現象相當嚴峻，雙北市府都祭出增設電梯補助，但常遇一樓住戶反對、資金分擔和違建爭議等困境，北市上路後僅191件申請，新北也僅36案。雙北允諾持續並加強輔導，提高住戶意願。

北市65歲以上長者已超過58萬人，市府推動老舊公寓增設電梯補助超過10年，市府補助預算也從最初總額2千萬逐年提高至今年1.1億元，191件申請案中有149件獲補助，包含柯市府71件，蔣市府78件。

議員汪志冰直言，全市20年以上建物10萬8367棟，假設僅1成、約1萬多棟建物可增設電梯，相比申請雜照、補助的件數，僅占2%、1.5%，顯然緩不濟急。

建管處長虞積學回應，增設電梯最困難的是須取得全部土地同意書以申請雜照，另電梯本身須有一定的基本尺寸，有些建物法定空地剩餘空間狹窄，礙於基地條件不佳而無法增設。

建管處已調降門檻，取得一半土地所有權人同意書即可，取得雜照後，施工若遇地面層既存違建不願配合，可申請調處，未達共識就依程序查報拆除。

更新處長詹育齊強調有輔導團協助整合，評估是否適合興建、現場會勘、講解流程等。以信義區富台社區為例，有人蓋電梯，其他棟住戶看到也想做，可順勢宣傳推動。

新北市境內超過30年以上房屋約70萬戶，近半數沒電梯，2010年起補助5樓以下老舊公寓增設電梯，每案最高補助340萬元，僅36案申請。都更處表示，實務上民眾仍須面臨老舊公寓法定空地不足、違章處理、意願整合及資金分擔等課題，推動不易，持續提供免費輔導、現勘及說明會等協助。

新北議員黃心華表示，新北初審高達7成案件因樓梯間過窄、建物緊鄰道路、前方為騎樓、違建比例高等物理限制而遭排除。應建議建立跨局處專案輔導，而非由各社區自行摸索；並提供低利貸款、長期攤還方案，降低住戶負擔。