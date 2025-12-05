新北耶誕城第二部主燈秀「馬戲團魔法道具篇」啟動 德國耶誕市集開市

快訊

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北耶誕城今天正式啟動第二支全新雷射光雕3D投影秀「馬戲團魔法道具篇」。記者江婉儀／攝影
新北耶誕城今天正式啟動第二支全新雷射光雕3D投影秀「馬戲團魔法道具篇」。記者江婉儀／攝影

「2025 新北歡樂耶誕城」開城迄今，已逾300萬人次。今天正式啟動第二支全新雷射光雕3D投影秀「馬戲團魔法道具篇」，由新北市市長侯友宜主持揭幕，LINE FRIENDS第3位人氣角色莎莉也現身。同時，深受市民與旅客喜愛、已連續舉辦多年的德國耶誕市集也同步開幕。

觀旅局說明，今年第二支雷射光雕3D投影秀「馬戲團魔法道具篇」，故事以「LINE FRIENDS馬戲團嘉年華」為主軸，描繪LINE FRIENDS盛裝前往嘉年華途中意外被捲入魔幻空間，變裝瞬間解除、恢復原貌。

為了順利抵達嘉年華現場，LINE FRIENDS必須尋回失落的魔法棒，重新喚醒屬於自己的馬戲魅力。光雕秀融入帽子森林、機械齒輪廣場、錯位走廊等多層次大型場景轉換，讓劇情推進更鮮明。耶誕樹「歡樂馬戲棚」也隨光雕秀進程閃耀，形成全場域環繞的動態效果，讓觀眾沉浸在奇幻冒險的光影世界。

在光雕秀點亮夜空的同時，德國耶誕市集也以近50家攤商的規模同步登場。市集延續德國傳統市集風格，以暖黃燈飾營造溫馨節慶感，並帶來德式烤腸、燻肉與豬腳等德國經典美食。現場瀰漫的香氣與歐式聲光氛圍，使民眾不必遠赴歐洲，就能在新北體驗道地的冬季節慶魅力。

市集同時準備了「聖誕薑餅自己做」、「德國格林童話人體彩繪」以及「與聖誕老公公有約」等活動，無論大人或小孩，都能在此找到屬於冬季的驚喜與幸福。

新北耶誕城今天正式啟動第二支全新雷射光雕3D投影秀「馬戲團魔法道具篇」，由新北市市長侯友宜主持揭幕，LINE FRIENDS 第3位人氣角色莎莉也現身。記者江婉儀／攝影
新北耶誕城今天正式啟動第二支全新雷射光雕3D投影秀「馬戲團魔法道具篇」，由新北市市長侯友宜主持揭幕，LINE FRIENDS 第3位人氣角色莎莉也現身。記者江婉儀／攝影
德國耶誕市集同步登場，吸引不少民眾。記者江婉儀／攝影
德國耶誕市集同步登場，吸引不少民眾。記者江婉儀／攝影

