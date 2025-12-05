新北耶誕城光雕啟動新篇章 德國市集同步迎客

快訊

中央社／ 新北5日電

新北歡樂耶誕城全新雷射光雕3D投影秀「馬戲團魔法道具篇」今晚亮相，打造全場域沉浸式體驗。德國耶誕市集同步開幕，LINE人氣角色也驚喜現身，現場充滿異國風情。

市府觀光旅遊局表示，歡樂耶誕城今年以「夢幻馬戲主燈」吸引關注，開城以來累計參觀人次已突破300萬。今晚揭幕的第2支主題光雕秀「馬戲團魔法道具篇」，描述角色在前往嘉年華途中意外捲入魔幻空間，恢復原貌後必須找回失落的魔法棒，才能喚起馬戲魅力。

劇情搭配帽子森林、機械齒輪廣場、錯位走廊等多層次場景轉換，使整體視覺節奏更鮮明具張力。耶誕樹「歡樂馬戲棚」也隨光雕秀同步啟動，打造全場域沉浸式體驗。

光雕秀點燈與連續舉辦多年的德國耶誕市集，由市長侯友宜、副市長劉和然、德國經濟辦事處首席代表蘭依樺、歐洲經貿辦事處長谷力哲、國民黨市議員劉美芳、民進黨市議員石一佑等人，在市民廣場共同點亮；廣場擠滿視覺與味覺嚐鮮的民眾。

侯友宜表示，希望帶給市民不必出國也能體驗世界級光影秀，與原汁原味的德國市集。他在藍依樺陪同下，逛德國市集品嚐德式烤腸，受到熱情市民歡迎與合影。

觀旅局表示，今年共近50家攤商參與德國耶誕市集，延續歐洲傳統市集風格，以暖黃燈飾營造溫馨氛圍。攤位供應熱紅酒、燻肉與豬腳等經典料理。市集也規畫手作薑餅體驗、格林童話人體彩繪、耶誕老人見面活動。

觀旅局說，耶誕馬拉松接力賽將於7日上午5時30分出發開跑，13日至14日將舉辦「巨星耶誕演唱會」。

