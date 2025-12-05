新北頒領航金獎 道家人文協會獲頒最佳奉獻獎

快訊

中央社／ 新北5日電

新北市人民團體領航金獎今天在市府頒獎，共表揚282個優秀人民團體。今年最受矚目的「最佳領航奉獻獎」由「社團法人中華道家人文協會」獲得。市府肯定獲獎者以行動實踐關懷與永續。

新北市人民團體領航金獎今天下午在市府舉行，會中公布本屆最高榮譽由道家人文協會奪得。社會局表示，協會長期深耕新北社區，由理事長張旖帶領，以「愛是用分享的」精神推動支持弱勢，連續13年與社會局合作發送端午節粽子、9年推動母親節送蛋糕關懷活動。

社會局統計，協會每月提供弱勢嬰幼兒奶粉，累計發放8280罐、受惠5820人次；並透過「願望清單」計畫協助偏鄉家庭更換生活必需品，及辦理親子市集等活動，使服務深入家庭日常。

市長侯友宜表示，今年得獎團體在各領域展現亮眼成果，例如「新北市中小學家長會長協會」守護偏鄉高風險家庭、穩定學生就學；「新北市愛三心關懷協會」陪伴癌症病患走過身心靈重建；「新北市樂心關懷協會」推動歲末送暖儲值卡計畫等。他說，政府的力量有限，但因為有人民團體並肩同行，才能把善念串成正氣力量，讓關懷在新北持續發生。

社會局說，今年評選熱烈，共評選出金獎24家、銀獎58家、銅獎83家及公益獎117家。獲獎團體服務人次逾400萬，捐款及物資總值突破9億元，展現民間力量推動城市前行的強大能量。

社會局 偏鄉

