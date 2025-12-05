扮演好社區醫院角色 汐止國泰守護相伴20年慶

快訊

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止國泰醫院守護相伴20年，未來將繼續往前前進，邁向下一個更茁壯的20年。 圖／觀天下有線電視提供
汐止國泰醫院自從創院以來在地經營走過20年，這當中從無到有，從服務病患到走入社區宣導健康促進、預防醫療，與地方息息相關，今(5)日汐止國泰醫院舉辦20年院慶慶祝大會，當天包括立委廖先翔、新北市議員白珮茹及里長們都出席參加，回顧這20年來的點滴，場面溫馨又熱鬧。

節目一開始是由汐止藝文交流中心的玲瓏樂團，帶來精采動聽的薩克斯風表演，為活動揭開序幕，汐止國泰醫院在地深耕，在20年院慶中，也邀請了歷任院長出席，並且安排了在地的汐止秀峰發展協會理事長胡朝進進行社區分享，從簡報照片中分享這20年來，社區與汐止國泰的點點滴滴，現場並且切蛋糕合影留念，歡慶20年生日快樂。

汐止國泰醫院長林慶齡表示，汐止國泰醫院在汐止地區辛苦經營已經20年了，今天適逢20週年的生日活動，今天辦了一系列慶祝的活動，當中最重要的一個活動，有一個慶祝大會，那包括園遊會、還有晚上會舉辦員工同樂的歌唱比賽，所以，很期望員工在這個過程當中，能夠體驗到這20年來，所有同仁一起辛勞努力耕耘服務在地的病患，獲得病患們的肯定。

林慶齡進一步表示，從創院以來，以一個扮演好一個社區醫院的角色，作為自我的一個要求，所以在這20年當中，醫院跟社區都有很多的健康促進活動，從這20年當中，也可以感受到政府，慢慢的也在把這個健康健保的資源，慢慢挹注到預防保健，那其中社區就扮演一個很重要的角色，所以，汐止國泰醫院會繼續在這個目標上，配合政府的政策，繼續往前前進，邁向下一個更茁壯的20年。

汐止區長林慶豐指出，今天非常開心來參加汐止國泰20週年的慶祝活動，首先代表汐止地區感謝汐止國泰，在這個地方提供在地醫療的各項服務，尤其是在疫情期間，成為汐止地區所有鄉親，最堅持的一個後盾。謝謝國泰能夠注重在地醫療的部分，尤其在相關預防老化，以及相關社區健康的部分，都給我們公所以及相關衛政部門很大的協助，在此代表汐止區公所，向汐止國泰敬祝20週年生日快樂。

汐止 病患 生日

