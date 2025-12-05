淡水區竹圍國小73週年校慶 遊藝會活動與社區同樂

快訊

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
學校期盼透過遊藝會校慶活動，不僅是帶給學生歡樂，更是社區與校園共榮的最佳典範。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市淡水區竹圍國小今年邁入第73年，舉辦竹夢七三 圍笑精彩學校社區聯合遊藝會校慶活動，開場表演非常精彩豐富，由學校擊鼓社團之外，學生更帶來非常流行韓國女團K-pop歌曲Golden，將現場氣氛帶到最高點，而校慶的遊藝會活動更多達近百個攤位，現場許多家長及社區居民也都一同共襄盛舉。

竹圍國小校長林美玲表示，這次校慶特別辦了遊藝會的活動，從四年級到六年級每一班都會來進行攤位展示，把過去幾個月所努力的成果，展現在大家眼前，另外還有許多美食小吃攤位，以及趣味遊戲攤位，非常豐富，就是希望可以營造一個開心快樂的園遊會氣氛。

由於這次活動不只是攤位的呈現，還有許多美術作品展覽，在學校的校史室當中，更展現出許多學生的藝文創作成果展，另外還有校慶紀念衫愛心義賣活動，學校設計的衣服來進行義賣，所得將做為照顧弱勢學生及學校各項教學活動使用，因此這次校慶更吸引許多社區居民以及家長的參與，從1樓川堂到三樓教室攤位，都湧現非常多的人潮，學校也期盼透過這次遊藝會校慶活動，不僅是帶給學生歡樂，更是社區與校園共榮的最佳典範。

淡水 義賣

