汐止區汐平路邊坡陡易坍 復建穩固工程確保人車安全

新北市汐止區東山里位處山區，颱風大雨讓汐平路二段的邊坡容易發生土石鬆動坍方，所以新北市養工處上個月就開始進行邊坡復建工程，穩固邊坡，保障人車通行安全。

東山里長虞恉剛表示，看到施工的現場，就是新北養工處在做邊坡的復建工程，那是因為在汐平路二段從仁愛橋以上，事實上有蠻多類似像這樣的一個邊坡，都蠻陡的，幾乎差不多都有7、80度的坡度，這些土石，因為長期如果很久沒有下雨，久了之後，又突然下一場大雨，土石鬆動，泥土就會被沖刷就會滾落，樹木也就崩塌下來，所以，會造成人車在通行的時候，會有一些危險性，所以新北養工處在汐平路二段有好幾處都在邊坡養護跟防護的工程，確保用路人的安全。

監工人員指出，在進行的是鋪網的作業，會先清除上頭的樹木，再開始做邊坡鋪網，會綁鋼索弄成2米4方，然後再打岩栓固定在岩壁上，接著再灌漿，還有要確保施工人員安全，繩索綁在樹上務求要穩，然後再開始施工。

虞恉剛提到，這工程在施作上真的是蠻危險的，施工人員要站在2、30米的邊坡，用上面的樹木綁繩索做安全的確保，再從上面做垂降把邊坡樹木雜草全清理掉後，再將鐵網拉上去，從上方垂落下來再固定，前期的工作都是用人工的方式在作業，真的非常危險又辛苦，很感謝施工人員。