雙溪銀髮大學暨松年大學成果展 長者活力展現學習成果

快訊

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
銀髮大學與松年大學透過課程讓長者走出家門，保持身心活力。 圖／觀天下有線電視提供
銀髮大學與松年大學透過課程讓長者走出家門，保持身心活力。 圖／觀天下有線電視提供

新北市雙溪區銀髮大學暨松年大學雙溪分校成果展，今(5)日盛大舉行，活動現場展示銀髮學員們學習的精彩成果，吸引許多學員、家屬與社區居民熱烈參與，充分展現出長者積極學習、活力滿滿的一面。

成果展有靜態展覽，展示銀髮學員這一年來的多元課程成果，包括書法、詩詞、健康促進、生活才藝等豐富內容。動態活動則是在學員們悠揚校歌聲中進場，象徵一年的努力學習繳出亮眼成果。

雙溪國小附設幼兒園帶來可愛的聖挺舞曲揭開序幕，緊接著書法班演出、詩詞班、地面高爾夫球班、以及歌唱班壓軸呈現。長者們的精彩表演不僅展現學習成果，更贏得現場熱烈掌聲。

雙溪區長劉盈良致詞時表示，銀髮大學與松年大學透過課程讓長者走出家門、保持身心活力，看到學員們一年比一年更加投入與進步，讓他深受感動，也感謝講師與志工們的辛勞付出。

現場並頒發講師聘書及幹部感謝狀，感謝課程推動的幕後功臣。活動尾聲安排聖誕彩蛋同樂，氣氛溫馨熱鬧，為今年度學習旅程畫下美好句點。

雙溪區 努力

