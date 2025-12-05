北市議員籲提供誘因補助公寓增設電梯 蔣萬安允研議

快訊

中央社／ 台北5日電

北市府推補助公寓增設電梯政策，議員發現有住戶取得同意困難、需繳代金等狀況，實務執行太慢，建議參考新北市做法。市長蔣萬安今天表示，可參考但先由都發局研議。

蔣萬安下午列席台北市議會市政總質詢，國民黨台北市議員汪志冰質詢，市府配合中央政策，自2015年起推動補助舊公寓大樓增設電梯政策，期間提高補助金、鬆綁申請條件等利多，但因相關狀況導致市府推動的政策太過緩慢。

汪志冰表示，北市府推動公寓增設電梯的政策遇到困境就是取得住戶同意困難、違建爭議、取消法定車位、增設電梯需繳代金等阻礙，且接獲長期協助市民申請的協會陳情，公寓增設電梯在申請雜項執照，才是最困難的問題。

她說，資料顯示，北市公寓申請增設電梯遇到困難還有同一地號有多棟建物讓共有人過多，導致門檻拉高難過半數，或1樓住戶反對、違建爭議等，讓想申請增設電梯的住戶遲遲無法取得雜項執照，更別說要申領補助。

她表示，北市公寓申請增設電梯的行政區以信義區最多，如士林北投區申請及核准數少，但如新北市政府對公寓增設電梯有提供誘因並修正規定讓民眾免繳代金，希望台北市政府參考。蔣萬安答詢時表示可參考，但先由都市發展局研議。

北市建築管理工程處長虞積學會後接受聯訪說，針對妨礙舊公寓增設梯電梯的既存違建，今年初已發布調處程序。若申請人已拿到增設電梯的雜項執照後，期間因1樓有違建就可申請調處，若住戶達共識就能自拆，無共識則由建管處評估依序查報拆除。

電梯 公寓

