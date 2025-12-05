平溪區平湖里道路排水改善完工 提升通行安全

快訊

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
改善工程完工後可有效導引雨水，避免漫流路面。 圖／觀天下有線電視提供
改善工程完工後可有效導引雨水，避免漫流路面。 圖／觀天下有線電視提供

新北市平溪區公所推動的「平湖里2鄰大厝道路增設排水溝及路面改善工程」已順利於11月完工。主要針對該路段因缺乏排水設施而造成雨後積水，以及路側上方邊坡土石滑落影響通行安全等問題，進行排水系統與防護設施的改善。

本次工程內容包括新設截水溝約6.4公尺、L型溝約31.1公尺，並同步打造矮擋牆，以提升排水效率並加強邊坡防護。完工後可有效導引雨水，避免漫流路面，也減少邊坡土石滑落情況，確保通行安全。

平溪區長李天民今(5)日與平湖里長林燈源一同前往現場視察完工成果。區長李天民表示，該路段為民眾日常通行的重要道路，長期受排水不良及邊坡土石零星滑落影響，此次改善工程能大幅提升道路使用安全。

平湖里長林燈源也指出，工程完工後效果立刻展現，大雨來時雨水不會再漫流到路面，排水速度也變快了，用路人行車、行走都更安全。感謝區公所重視地方需求，相信這項工程能為居民帶來更安全的生活環境。

