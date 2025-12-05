平溪區平湖里道路排水改善完工 提升通行安全

不論大都市或小鄉鎮，每個地區都有其代表性的地標。有淡水在地人近日發現淡水華南銀行頂樓的時鐘、溫度計不見了，只剩下鷹架圍起來，讓不少在地居民驚呼「淡水地標不能消失」。新北市議員鄭宇恩對此也發文解答，她表示並沒有要拆除，只是依法規要更新維護，民眾不用擔心。

2025-12-05 15:32