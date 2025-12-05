新埔民生地下道施工廠商被爆惡意停工 新北捷運局：已終止契約

捷運環狀線新埔民生站周邊人車流量大，市府在2020年起動工興建民生地下道，但工程延宕5年仍未完工。民代爆料，業者的監工主任及技師已陸續離職，甚至被斷水斷電，質疑市府監督不良，呼籲市府研議「還路於民」。捷運局回應，12月4日已與廠商終止契約，並扣留7400多萬元作為支付損害差額。

市議員石一佑指出，施工現場工程圍籬空擺著，擋住店家營業，另一向更擋住捷運口，人來人往的民生路成了單向道，造成人車爭道，引起民怨。而有民眾早在今年8月發現沒在施工，沒有機具進駐。

經團隊調查，該業者的現場監工主任及技師分別已在9、10月離職，至今根本沒有指派後續人員繼續執行，現場空蕩蕩，幾乎擺爛。業者早就經營不善，從8月起就未給下游包商經費，甚至被下令斷水斷電的程度，但捷運局卻直到11月才發現。

石一佑批評，該工程原本預計2024年完工，卻一拖再拖，起初得標金額是近4億元，到了2023年底，要新增電扶梯，追加1.29億元，今年總計再追加1.38億元，總金額近6.5億元，市府是否知情包商早就落跑？該如何賠償損失？

石一佑質疑，施工期間就發見地質條件有落差，6月發生滲水緊急灌漿回填，還有結構安全問題，認為地下道沒與捷運站共構，使用率勢必有限，還有治安問題，呼籲市府研議「還路於民」，不要變成居民和店家的夢魘。

新北捷運局長李政安說明，關於施工廠商財務出現問題，本局皆有掌握，也多次要求廠商進場，11月5日第一次正式發文催告，並通知廠商儘速進場施工，共3次通知廠商仍不進場，導致工程進度截至12月3日落後34%，情節重大且工班無故未進場施工，依照契約規定於12月4日終止契約，同時扣留工程款、保留款與履約保證金共7400多萬元，並由廠商支付工程所受損害差額，此外，仍有4.17億尚未施工估驗。

捷運局長李政安表示，新埔民生地下道工程金額增加，原因除了增設電扶梯、監測儀器、雨遮與鐵捲門等，為了加強開挖安全，同意廠商第三次契約變更增做雙環塞工項，惟仍於6月發生滲漏水事件，為確保民宅建築物安全，另聘請第三方專業技師協助指導地質改良方案，同時台北土木技師公會協助鄰房鑑定工作，鑑定結果安全無虞，為保障市民權益，本局代替廠商負起損鄰修復的責任。