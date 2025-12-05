輝達落腳北士科後怎規畫？ 蔣萬安曝光下一步

台北市長蔣萬安今赴議會總質詢，北市議員曾獻瑩針對未來輝達進駐北士科後的整體產業招商質詢。蔣萬安說，會以AI產業、輝達供應鏈夥伴為招商對象，也會作為無人機載具、機器人等研究中心。

曾獻瑩將中小學生的格鬥機器人帶到議會會場，邀請蔣萬安、副市長李四川操作。蔣說，非常新奇，學生們設計的機器人動作樣態非常多元。李也說，比我們以前做的時候還厲害。

曾獻瑩說，未來輝達進駐後，北市府有沒有規畫可能群聚的廠商？北市府有沒有吸引招商？總不可能放一些完全不相干的產業？同時也該盤點周邊學校，課程是否應該要導入AI為核心的教育等。

蔣萬安說，輝達進駐後，當然會以AI產業為核心，以及輝達的供應夥伴都是產業招商對象，尤其北士科周遭有許多教學醫院、陽明交大等產學面，同時未來也規畫納入社子島開發，將無人機載具、機器人做研究。

同時，他也說，會整合周遭3塊市有地、周邊的私有地去開發，促成產業聚落，將其擴大。教育局長湯志民也說，洲美國小也預計朝AI、雙語教育，目前已有相關籌備處，蔣萬安也補充，改善校舍機會之外，也會多爭取機器人國際賽事。