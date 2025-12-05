快訊

直播／小編帶逛500趴2025視吃！最頂餐飲品牌齊聚出攤

陳其邁喊究責！台灣鯛魚排藥檢鬧大烏龍 高雄衛生局長自請處分

AAA／舒華、LE SSERAFIM接力到！上千粉絲擠爆小港機場「衝破自動門」

聽新聞
0:00 / 0:00

估農曆春節前簽約輝達 蔣萬安：黃仁勳有望參與

中央社／ 台北5日電
台北市長蔣萬安今下午赴議會總質詢。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安今下午赴議會總質詢。記者林佳彣／攝影

針對輝達落腳北投士林科技園區進度，台北市長蔣萬安今天說，希望1月底至2月上旬與輝達簽訂地上權契約，輝達執行長黃仁勳有望趁著來台尾牙時參與。

台北市議會今天進行市政總質詢，國民黨議員曾獻瑩詢問蔣萬安及副市長李四川，輝達（NVIDIA）進駐是否為政績。蔣萬安說，他接觸到的市民大部分都覺得是政績，也認為是李四川的功勞。李四川則說，是不是政績要由市民評價。

曾獻瑩再問，市府何時能與輝達簽約。蔣萬安說，希望農曆年前完成。李四川補充，在此之前有2件事要做，包含等候輝達撰寫及準備審查投資計畫書，以及依據輝達需求進行都市計畫變更，預計下週依都市計畫法公開展覽1個月，接著送都市計畫委員會通過。

曾獻瑩最後問，會不會趁黃仁勳來台參與輝達尾牙時會面。蔣萬安說，他有寫電子郵件跟黃仁勳說明進度，也有邀請黃仁勳趁著來台時參與簽約儀式，黃仁勳則回覆表示原則上會來台尾牙，若一切順利，希望可以參與簽約。

蔣萬安表示，設定地上權給輝達的簽約儀式希望舉辦在1月底至2月上旬。

至於李四川是否會在簽約後請辭參選明年新北市長，李四川說，目前國民黨相關選舉辦法還沒出來，但一定會把與輝達簽約等該做的事完成。

李四川 蔣萬安

延伸閱讀

影／送蔣萬安、李四川吉祥物 「汪志冰」成最大收穫者？

總質詢議員贈「好彩頭」 祝福蔣萬安、李四川明年當選

內政部宣布禁小紅書 蔣萬安：還能稱是不翻牆的民主嗎？​

將去選舉？李四川感性評蔣萬安「我沒有的他都有 我有的他也有」

相關新聞

大坑10號步道大範圍崩塌…中市府重啟重建 籲勿擅闖危險區

台中大坑10號步道本是一條相當受歡迎的登山步道，但是今年7月底遭西南氣流豪雨重創台中市大坑風景區後，多條登山步道嚴重受損...

淡水地標不見網驚「少了它就不淡水了」 新北議員解答：暫時下架維護

不論大都市或小鄉鎮，每個地區都有其代表性的地標。有淡水在地人近日發現淡水華南銀行頂樓的時鐘、溫度計不見了，只剩下鷹架圍起來，讓不少在地居民驚呼「淡水地標不能消失」。新北市議員鄭宇恩對此也發文解答，她表示並沒有要拆除，只是依法規要更新維護，民眾不用擔心。

走到哪旺到哪！原祀成都武侯祠 孔明聖尊今起駐駕台北指南宮

原祀於四川成都武侯祠的諸葛孔明聖尊，2011年恭迎來台，先後駐駕新北市十分孔明廟和基隆市七堵慶濟宮，庇佑地方之外，所到之...

怕樹跑出來撞人？民眾疑「人行道護欄裝反」 北市新工處解釋關鍵

北市近期在人行道旁及路口處增設護欄，有民眾發現，文山區富山路及信義區松高路的護欄，設在人行道與公園及停車場間，而非人行道...

輝達落腳北士科後怎規畫？ 蔣萬安曝光下一步

台北市長蔣萬安今赴議會總質詢，北市議員曾獻瑩針對未來輝達進駐北士科後的整體產業招商質詢。蔣萬安說，會以AI產業、輝達供應...

估農曆春節前簽約輝達 蔣萬安：黃仁勳有望參與

針對輝達落腳北投士林科技園區進度，台北市長蔣萬安今天說，希望1月底至2月上旬與輝達簽訂地上權契約，輝達執行長黃仁勳有望趁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。