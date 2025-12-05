淡水地標不見網驚「少了它就不淡水了」 新北議員解答：暫時下架維護

不論大都市或小鄉鎮，每個地區都有其代表性的地標。有淡水在地人近日發現淡水華南銀行頂樓的時鐘、溫度計不見了，只剩下鷹架圍起來，讓不少在地居民驚呼「淡水地標不能消失」。新北市議員鄭宇恩對此也發文解答，她表示並沒有要拆除，只是依法規要更新維護，民眾不用擔心。

不少淡水網友在Threads上發文表示，位在新北市淡水區中山路和中正路口的華南銀行淡水分行，頂樓原本佇立著銀行名稱字樣的招牌，以及時鐘、溫度計，但最近發現通通不見了，只剩下鷹架圍起來，讓許多在地人看了相當驚訝，不知道是要拆除還是要更新。

貼文引起不少討論，「不…那個地標竟然不見了」、「一下捷運或入關的第一眼『習慣』」、「每次去坐捷運都會瞄一下」、「這幾天經過總有種失落感」、「我現在每次下捷運都覺得不對勁，少了個東西看」、「這可是淡水冬天必備地標，肯定要好好翻新」、「如果拆了，淡水真的不淡水了」、「每次去淡水我也都會拍溫度計，小時候我爸還幫我跟溫度計合照過」、「最近，瞥向熟悉的角落，卻看不到熟悉的地標，心裡難免空落落的」、「本在地人覺得溫度計才是我們的地標」。

也有不少人直言溫度計的顯示常常不準確，「其實常常不準呢，早該修理了」、「希望溫度計可以準確，之前還有出現42°，到底是曬太陽增溫還是故障也不確定」、「應該的，故障率極高」、「已經變得不方便了，時常壞掉」、「溫度計是重點，但重點一直壞掉」。

對此，新北市議員鄭宇恩也發文幫民眾解答，她表示最近很多在地鄉親非常關心這塊「淡水地標」為何不見了、是不是要拆了？其實這塊「時鐘+溫度計」招牌並沒有要拆掉，只是依建築法規要更新維護，預計工期約2～3個月，因此民眾不用太緊張，等重新整修後，就能以嶄新的樣貌回到大家身邊。