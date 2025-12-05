走到哪旺到哪！原祀成都武侯祠 孔明聖尊今起駐駕台北指南宮

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
原祀於四川成都武侯祠的諸葛孔明聖尊，2011年恭迎來台，先後駐駕新北市十分孔明廟和基隆市七堵慶濟宮，庇佑地方之外，所到之處的平溪，觀光人次大幅增加，慶濟宮香火鼎盛，還舉辦盛大的「媽祖孔明文化祭」，興旺地方發展，今起駐駕台北指南宮。

指南宮顧問許富國昨率領法師前往七堵慶濟宮，恭迎「天樞上相諸葛仙師」聖尊駐駕台北指南山，抵達貓空纜車指南宮站，指南宮主任委員高超文，自慶濟宮主任委員柯金標手上接中接過孔明聖尊。接駕隊伍壯盛，旗幟、鐘鼓與樂隊隨行，行經和諧大道、南天門，抵達凌霄寶殿，向玉皇上帝暨諸天神明上香禮敬後，迎請至斗姆壇安座。

孔明聖駕進駐時，貴賓雲集，包括台北市秘書長李泰興、文山區長鄧淞駿、基隆市副市長邱佩琳、基隆市副議長楊秀玉、慶濟宮主任委員柯金標、孔明廟主任委員林耀南、台灣綜合研究院創辦人劉泰英、台北市商圈產業聯合會理事長洪文和等人共同為台灣、市政祈福。

高超文指出，林耀南今年與劉泰英到指南宮參拜，提出他在成都武侯祠迎請孔明聖尊，是否有機會也駐駕指南宮的的構想，經擲杯請示「孚佑帝君」呂仙祖，指示癸丑詩籤「山山包裹水水歸，真穴天成認四圍，下看正形無倚側，男為將相女為妃。」不但呼應百餘年前仙祖呂洞賓從景美肫風社鸞堂入山建廟的典故，更象徵因緣再續、天意所成之緣。

李泰興代表市長蔣萬安向指南宮恭賀，也感謝指南宮多年來對市政推動的支持；基隆市副市長邱佩琳指出，2年前諸葛仙師駐駕慶濟宮，並於農曆7月7日舉辦盛大的「媽祖孔明文化祭」。她表示，諸葛仙師代表智慧，而今日緣分能再度延續至指南山，給予祝福。

林耀南也說，2011年平溪鄉民為促進地方發展，組團赴大陸迎請孔明聖尊來台，之後平溪觀光人次從1年12萬躍升至500萬，非常奧妙神奇，傳為佳話。

