大坑10號步道大範圍崩塌…中市府重啟重建 籲勿擅闖危險區
台中大坑10號步道本是一條相當受歡迎的登山步道，但是今年7月底遭西南氣流豪雨重創台中市大坑風景區後，多條登山步道嚴重受損，市府已啟動全面復建作業，針對災情最為嚴重的10號步道，基於多個路段出現木棧道、原木階梯及邊坡均出現坍塌、掏空及沖刷現象，崩坍面積合計達0.6公頃，觀旅局長陳美秀表示，已獲中央補助3667萬元重建步道，修復前請改走其他7條路線。
陳美秀表示，大坑10號登山步道復建工程已爭取交通部觀光署3667萬元補助，將以 「安全改善」、「耐候工法」為核心理念，辦理木棧道與格框階梯整建，邊坡防護及排水系統改善及受損橋梁補強，跨越設施修繕並更新步道指引與安全告示，以提升步道耐久性與防災韌性。
風景區管理所指出，針對民眾反映「大坑10號登山步道壞了一年都沒修好，」強調由於10號步道於去年7月因颱風嚴重受損封閉整修，原預計今年6月底開放，原本已於今年清明連假提前開放，但於7月底再受颱風影響，邊坡大範圍崩坍，致使步道0.4、0.75及1.03公里等處，受損範圍約占全線一半，現階段潛在風險極高，不得不封閉重建。
風管所並說，目前大坑步道群的2號、3號、4號、5號、6號、10號及中台科大觀音山步道，皆因災後受損封閉，全部共計獲中央核定補助9538萬元辦理復建，呼籲民眾務必遵守封閉與管制措施，封閉區域仍存在落石、坍塌及地基掏空等危險，切勿進入，以維護自身安全；在復建完成前，請民眾選擇已開放且安全的替代步道，如1號、3-1號、5-1號、7號、8號、9號 及 9-1號 等7條路線。
