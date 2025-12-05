快訊

勞動部宣布勞保紓困貸款開辦 最高可貸10萬、利率2.165%

運安處要查！台鐵調車工花蓮站內遭貨物列車撞擊 大出血傷重不治

家裡被亂丟一顆「會呼吸的石頭」！真面目嚇壞所有人 專家一看：差點沒命

聽新聞
0:00 / 0:00

大坑10號步道大範圍崩塌…中市府重啟重建 籲勿擅闖危險區

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中大坑10號步道今年7月底遭西南氣流豪雨重創後，大坑風景區多條登山步道嚴重受損封閉待修。圖／台中市觀遊局提供
台中大坑10號步道今年7月底遭西南氣流豪雨重創後，大坑風景區多條登山步道嚴重受損封閉待修。圖／台中市觀遊局提供

台中大坑10號步道本是一條相當受歡迎的登山步道，但是今年7月底遭西南氣流豪雨重創台中市大坑風景區後，多條登山步道嚴重受損，市府已啟動全面復建作業，針對災情最為嚴重的10號步道，基於多個路段出現木棧道、原木階梯及邊坡均出現坍塌、掏空及沖刷現象，崩坍面積合計達0.6公頃，觀旅局長陳美秀表示，已獲中央補助3667萬元重建步道，修復前請改走其他7條路線。

陳美秀表示，大坑10號登山步道復建工程已爭取交通部觀光署3667萬元補助，將以 「安全改善」、「耐候工法」為核心理念，辦理木棧道與格框階梯整建，邊坡防護及排水系統改善及受損橋梁補強，跨越設施修繕並更新步道指引與安全告示，以提升步道耐久性與防災韌性。

風景區管理所指出，針對民眾反映「大坑10號登山步道壞了一年都沒修好，」強調由於10號步道於去年7月因颱風嚴重受損封閉整修，原預計今年6月底開放，原本已於今年清明連假提前開放，但於7月底再受颱風影響，邊坡大範圍崩坍，致使步道0.4、0.75及1.03公里等處，受損範圍約占全線一半，現階段潛在風險極高，不得不封閉重建。

風管所並說，目前大坑步道群的2號、3號、4號、5號、6號、10號及中台科大觀音山步道，皆因災後受損封閉，全部共計獲中央核定補助9538萬元辦理復建，呼籲民眾務必遵守封閉與管制措施，封閉區域仍存在落石、坍塌及地基掏空等危險，切勿進入，以維護自身安全；在復建完成前，請民眾選擇已開放且安全的替代步道，如1號、3-1號、5-1號、7號、8號、9號 及 9-1號 等7條路線。

台中大坑10號步道今年7月底遭西南氣流豪雨重創後，大坑風景區多條登山步道嚴重受損封閉待修。圖／台中市觀遊局提供
台中大坑10號步道今年7月底遭西南氣流豪雨重創後，大坑風景區多條登山步道嚴重受損封閉待修。圖／台中市觀遊局提供

登山步道 掏空

延伸閱讀

療癒感爆棚！后里泰安鐵道文化園區 新風貌曝光

新社花海暨台中國際花毯節 23天展期近400萬人次參觀創紀錄

台中大坑10號登山步道加速復建 市府籲配合封閉管制確保安全

台中「雪山坑登山步道」完工啟用 串聯電影《賽德克‧巴萊》取景地

相關新聞

大坑10號步道大範圍崩塌…中市府重啟重建 籲勿擅闖危險區

台中大坑10號步道本是一條相當受歡迎的登山步道，但是今年7月底遭西南氣流豪雨重創台中市大坑風景區後，多條登山步道嚴重受損...

走到哪旺到哪！原祀成都武侯祠 孔明聖尊今起駐駕台北指南宮

原祀於四川成都武侯祠的諸葛孔明聖尊，2011年恭迎來台，先後駐駕新北市十分孔明廟和基隆市七堵慶濟宮，庇佑地方之外，所到之...

怕樹跑出來撞人？民眾疑「人行道護欄裝反」 北市新工處解釋關鍵

北市近期在人行道旁及路口處增設護欄，有民眾發現，文山區富山路及信義區松高路的護欄，設在人行道與公園及停車場間，而非人行道...

全家齊力製茶 葉文鵬茶園第8度奪石碇包種茶底賽特等獎

石碇區農會今日辦理石碇區冬季包種茶比賽頒獎，本屆由石碇區葉文鵬茶園第8度獲得賽事特等獎，充分展現冬茶清甜香氣。農業局推薦...

鎖定滿25萬人口區籌設第二座運動中心 新北擴大運動版圖

國民運動中心供不應求，新北市有18座運動中心，市府針對逾25萬人口行政區陸續打造第二運動中心，新北市長侯友宜昨主持板橋第...

原址都更延宕 三重建第二運動中心有變數 民代促市府另覓地點

新北市政府針對逾25萬人的行政區推動第二座國民運動中心，三重區第二座國民運動中心原訂要落腳在三重果菜公司都更案現址，但因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。