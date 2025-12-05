聽新聞
怕樹跑出來撞人？民眾疑「人行道護欄裝反」 北市新工處解釋關鍵
北市近期在人行道旁及路口處增設護欄，有民眾發現，文山區富山路及信義區松高路的護欄，設在人行道與公園及停車場間，而非人行道與車道間。新工處說明，主要是考量當地道路地貌所調整。
富山路上新設磚紅色標線型人行道和圍欄，再細看會發現，緊鄰車道一側的人行道是橘色的防撞桿，而人行道旁邊的停車場反而是硬體護欄。這讓民眾困惑，不是應該要離車道最近的一側設立，難道是裝反？
無獨有偶，信義區松高路同樣也是新鋪設好的人行道，但是緊鄰人行道的部分沒有裝設任何圍欄，而是靠近公園那一側設置。讓民眾笑稱，是要怕樹木跑出來撞行人嗎？
對此，負責工程的新工處回應，有關富山路原已繪設標線型人行道，今年則是規畫施作實體區隔工程，原先規畫靠車道側安裝緣石及欄杆方式作為人車區隔，但經過里長討論，考量富山路僅為8公尺計畫道路，且供雙向通行，為免裝設護欄造成會車易生碰撞，先已較具彈性材質的導桿做為區隔。
另外，人行道內側因與鄰地有高低差，原已設置仿竹欄杆防止行人掉落，該欄杆已老舊破損，因此與本次工程一併更換為北市制式護欄。同樣，松高路也是設置人行道後，與後方綠帶易有高低差，為避免行人行走時有跌落風險，才會在交界處設置護欄。
新工處表示，由於裝設護欄也會就當地狀況來評估，目前北市僅這兩處有經過討論而調整。
