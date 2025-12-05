快訊

台股12月攻頂有望？ 法人揭示「四大創高密碼」

美艦誤擊友軍事件曝光！飛官遭自家飛彈追擊 眼前浮現「人生跑馬燈」

台灣鯛烏龍事件產品損失逾1200萬元 口湖漁類合作社：向高市府求償

聽新聞
0:00 / 0:00

怕樹跑出來撞人？民眾疑「人行道護欄裝反」 北市新工處解釋關鍵

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市富山路原人行道內側因與鄰地有高低差，原先的仿竹欄杆老舊破損。圖／讀者提供
台北市富山路原人行道內側因與鄰地有高低差，原先的仿竹欄杆老舊破損。圖／讀者提供

北市近期在人行道旁及路口處增設護欄，有民眾發現，文山區富山路及信義區松高路的護欄，設在人行道與公園及停車場間，而非人行道與車道間。新工處說明，主要是考量當地道路地貌所調整。

富山路上新設磚紅色標線型人行道和圍欄，再細看會發現，緊鄰車道一側的人行道是橘色的防撞桿，而人行道旁邊的停車場反而是硬體護欄。這讓民眾困惑，不是應該要離車道最近的一側設立，難道是裝反？

無獨有偶，信義區松高路同樣也是新鋪設好的人行道，但是緊鄰人行道的部分沒有裝設任何圍欄，而是靠近公園那一側設置。讓民眾笑稱，是要怕樹木跑出來撞行人嗎？

對此，負責工程的新工處回應，有關富山路原已繪設標線型人行道，今年則是規畫施作實體區隔工程，原先規畫靠車道側安裝緣石及欄杆方式作為人車區隔，但經過里長討論，考量富山路僅為8公尺計畫道路，且供雙向通行，為免裝設護欄造成會車易生碰撞，先已較具彈性材質的導桿做為區隔。

另外，人行道內側因與鄰地有高低差，原已設置仿竹欄杆防止行人掉落，該欄杆已老舊破損，因此與本次工程一併更換為北市制式護欄。同樣，松高路也是設置人行道後，與後方綠帶易有高低差，為避免行人行走時有跌落風險，才會在交界處設置護欄。

新工處表示，由於裝設護欄也會就當地狀況來評估，目前北市僅這兩處有經過討論而調整。

台北市信義區松高路的實體護欄。記者邱書昱／攝影
台北市信義區松高路的實體護欄。記者邱書昱／攝影
台北市文山區富山路的護欄設置。圖／擷取自網路
台北市文山區富山路的護欄設置。圖／擷取自網路

人行道 車道 北市

延伸閱讀

台北市人行道護欄裝設位置怪 眾人吐槽：保護車子重要？

北市公車追撞致機車騎士斷腿 客運業者：全額賠償醫藥費

台南新營圓環大改造車道重劃！機車停車格設在人行道上引熱議

「台智光」案北市警局一審敗訴 蔣萬安：一定會提上訴

相關新聞

怕樹跑出來撞人？民眾疑「人行道護欄裝反」 北市新工處解釋關鍵

北市近期在人行道旁及路口處增設護欄，有民眾發現，文山區富山路及信義區松高路的護欄，設在人行道與公園及停車場間，而非人行道...

全家齊力製茶 葉文鵬茶園第8度奪石碇包種茶底賽特等獎

石碇區農會今日辦理石碇區冬季包種茶比賽頒獎，本屆由石碇區葉文鵬茶園第8度獲得賽事特等獎，充分展現冬茶清甜香氣。農業局推薦...

鎖定滿25萬人口區籌設第二座運動中心 新北擴大運動版圖

國民運動中心供不應求，新北市有18座運動中心，市府針對逾25萬人口行政區陸續打造第二運動中心，新北市長侯友宜昨主持板橋第...

原址都更延宕 三重建第二運動中心有變數 民代促市府另覓地點

新北市政府針對逾25萬人的行政區推動第二座國民運動中心，三重區第二座國民運動中心原訂要落腳在三重果菜公司都更案現址，但因...

校園工友遇缺不補 新北編經費補齊缺額

全國長期「工友遇缺不補」政策造成的校園人力斷層，新北市教育局表示，自2026年度起，市府編列3.2億元經費，全面提高各校...

巡守隊補助多年未漲 北市擬調高 最快後年可領到

台北市各里守望相助隊的工作補助費4萬5千元，至今已近10年沒有調整過，議員洪婉臻昨在議會警政衛生委員會中提案時指出，跟不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。