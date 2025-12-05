快訊

台股12月攻頂有望？ 法人揭示「四大創高密碼」

美艦誤擊友軍事件曝光！飛官遭自家飛彈追擊 眼前浮現「人生跑馬燈」

台灣鯛烏龍事件產品損失逾1200萬元 口湖漁類合作社：向高市府求償

全家齊力製茶 葉文鵬茶園第8度奪石碇包種茶底賽特等獎

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
本屆特等獎得主葉文鵬茶園是石碇區包種茶比賽常勝軍，全家齊力製茶，迄今已第8度獲得特等獎肯定。圖／新北市農業局提供
本屆特等獎得主葉文鵬茶園是石碇區包種茶比賽常勝軍，全家齊力製茶，迄今已第8度獲得特等獎肯定。圖／新北市農業局提供

石碇農會今日辦理石碇區冬季包種茶比賽頒獎，本屆由石碇區葉文鵬茶園第8度獲得賽事特等獎，充分展現冬茶清甜香氣。農業局推薦，包種茶冷泡熱飲都適宜，邀請民眾體驗最香特色茶的清新花香。

新北市是台灣最主要的包種茶產地，本屆石碇冬季包種茶比賽計有512點，由農業部茶及飲料改良場北部分場長蘇彥碩、助理研究員張正桓、新北市農會文山茶推廣中心主任翁啟二擔任評審。

經歷3日的評審篩選，賽事由石碇區葉文鵬茶園拿下特等獎。評審蘇彥碩表示，本屆賽事呈現包種茶各具特色的品種花果香，包含玉蘭花、桂花、鳳梨香等，茶湯風味乾淨滑順，重複沖泡也能展現穩定性，具備冬季包種茶的鮮甜清香，充分展現茶農的製茶技術。

葉文鵬茶園是石碇區包種茶比賽常勝軍，迄今第8度獲得特等獎，現由製茶第3代的葉文鵬、林素慧夫婦與第4代葉承軒共同傳承家族70年歷史的茶園，主要栽培青心烏龍、青心大冇和台茶12號金萱品種。

第4代茶農葉承軒年僅28歲，曾於民國109年奪下全國製茶技術競賽冠軍，成為賽史最年輕冠軍。葉承軒分享，今年度於10月底至11月初趁天氣良好期間，僅約2周便須製作近700台斤的包種茶，仰賴全家人一同投入茶園與製茶廠。

葉承軒表示，採剪茶菁時最好在是涼爽的午後，此時茶葉含水量較低，後續走水狀況可以較為理想，後續歷時約17小時的熱風萎凋與室內萎凋期間，需要陸續經歷6次攪拌，前4次是手動翻攪，最後2次則以浪菁機加強翻動的力度，增加葉片摩擦，確保茶菁走水發酵均勻，直到隔日上午10時才能炒菁；製茶程序環環相扣，尤其需要徹夜依照茶菁萎凋狀況，微調攪拌力度與時長。

石碇區農會理事長王欉表示，新北茶農世代傳承製茶技術，優良的包種茶茶乾呈現緊結條索狀，茶湯蜜黃透亮，入口滋味圓滑甘醇，帶有豐富多樣的花香。新鮮出爐的冬季比賽茶優良獎每盒售價800元，歡迎民眾把握冬茶上市期間，訂購新北在地優質包種茶。

特等獎得主葉文鵬茶園由第3代的葉文鵬（左）、林素慧(中)夫婦與第4代葉承軒(右)共同經營。圖／新北市農業局提供
特等獎得主葉文鵬茶園由第3代的葉文鵬（左）、林素慧(中)夫婦與第4代葉承軒(右)共同經營。圖／新北市農業局提供

石碇 農會

延伸閱讀

台北半小時就到！ 坪林療癒新景點「緩緩旅遊館」12/6開幕 沉浸式光影茶園、職人品茗＋蔬食饗宴超愜意

坪林茶博館推茶山手語導覽一日遊 12月1日中午起線上報名

不受製茶天氣影響 汐止區冬茶一如往常好品質

新北微笑山線再出發 串連家山秘境與茶園人文

相關新聞

怕樹跑出來撞人？民眾疑「人行道護欄裝反」 北市新工處解釋關鍵

北市近期在人行道旁及路口處增設護欄，有民眾發現，文山區富山路及信義區松高路的護欄，設在人行道與公園及停車場間，而非人行道...

全家齊力製茶 葉文鵬茶園第8度奪石碇包種茶底賽特等獎

石碇區農會今日辦理石碇區冬季包種茶比賽頒獎，本屆由石碇區葉文鵬茶園第8度獲得賽事特等獎，充分展現冬茶清甜香氣。農業局推薦...

鎖定滿25萬人口區籌設第二座運動中心 新北擴大運動版圖

國民運動中心供不應求，新北市有18座運動中心，市府針對逾25萬人口行政區陸續打造第二運動中心，新北市長侯友宜昨主持板橋第...

原址都更延宕 三重建第二運動中心有變數 民代促市府另覓地點

新北市政府針對逾25萬人的行政區推動第二座國民運動中心，三重區第二座國民運動中心原訂要落腳在三重果菜公司都更案現址，但因...

校園工友遇缺不補 新北編經費補齊缺額

全國長期「工友遇缺不補」政策造成的校園人力斷層，新北市教育局表示，自2026年度起，市府編列3.2億元經費，全面提高各校...

巡守隊補助多年未漲 北市擬調高 最快後年可領到

台北市各里守望相助隊的工作補助費4萬5千元，至今已近10年沒有調整過，議員洪婉臻昨在議會警政衛生委員會中提案時指出，跟不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。