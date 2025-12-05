全家齊力製茶 葉文鵬茶園第8度奪石碇包種茶底賽特等獎

石碇區農會今日辦理石碇區冬季包種茶比賽頒獎，本屆由石碇區葉文鵬茶園第8度獲得賽事特等獎，充分展現冬茶清甜香氣。農業局推薦，包種茶冷泡熱飲都適宜，邀請民眾體驗最香特色茶的清新花香。

新北市是台灣最主要的包種茶產地，本屆石碇冬季包種茶比賽計有512點，由農業部茶及飲料改良場北部分場長蘇彥碩、助理研究員張正桓、新北市農會文山茶推廣中心主任翁啟二擔任評審。

經歷3日的評審篩選，賽事由石碇區葉文鵬茶園拿下特等獎。評審蘇彥碩表示，本屆賽事呈現包種茶各具特色的品種花果香，包含玉蘭花、桂花、鳳梨香等，茶湯風味乾淨滑順，重複沖泡也能展現穩定性，具備冬季包種茶的鮮甜清香，充分展現茶農的製茶技術。

葉文鵬茶園是石碇區包種茶比賽常勝軍，迄今第8度獲得特等獎，現由製茶第3代的葉文鵬、林素慧夫婦與第4代葉承軒共同傳承家族70年歷史的茶園，主要栽培青心烏龍、青心大冇和台茶12號金萱品種。

第4代茶農葉承軒年僅28歲，曾於民國109年奪下全國製茶技術競賽冠軍，成為賽史最年輕冠軍。葉承軒分享，今年度於10月底至11月初趁天氣良好期間，僅約2周便須製作近700台斤的包種茶，仰賴全家人一同投入茶園與製茶廠。

葉承軒表示，採剪茶菁時最好在是涼爽的午後，此時茶葉含水量較低，後續走水狀況可以較為理想，後續歷時約17小時的熱風萎凋與室內萎凋期間，需要陸續經歷6次攪拌，前4次是手動翻攪，最後2次則以浪菁機加強翻動的力度，增加葉片摩擦，確保茶菁走水發酵均勻，直到隔日上午10時才能炒菁；製茶程序環環相扣，尤其需要徹夜依照茶菁萎凋狀況，微調攪拌力度與時長。