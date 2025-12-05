聽新聞
0:00 / 0:00
巡守隊補助多年未漲 北市擬調高 最快後年可領到
台北市各里守望相助隊的工作補助費4萬5千元，至今已近10年沒有調整過，議員洪婉臻昨在議會警政衛生委員會中提案時指出，跟不上物價，應提高補助，北市警局表示，預計明年編列預算，最快後年可領到。
洪婉臻說，巡守隊和警、義消都非常辛苦，同樣都是為民服務，應受尊重，以義交來說，有誤餐費跟交通補助，每小時的協勤費230元，還有年終的獎勵、服務獎章、優惠的措施，巡守隊都沒有，落差有一點大。
洪婉臻表示，巡守隊的基本工作補助費4.5萬，2017年調整之後，到現在已經將近10年都沒有調整過，應該要檢討，同樣都是在值勤，讓他們夠得到更公平的待遇。
警察局長李西河指出，巡守隊以犯罪預防為目的，由里辦公室、社區發展協會等以里為範圍，結合地方熱心人士而成立，每班勤務2至3個小時，每日的勤務以2至6個小時為原則。市警局所編的預算是2393萬2000元，裝備費用部分，例如夜勤的鹼性電池、照明燈及工作簿冊等約63萬元，也有團體意外保險約178萬元，績優巡守員獎勵金也編了16萬5000元。
李西河指出，每隊核發基本工作費，調整至現在的4.5萬，已經過8年，他也建議這個期會審慎考量編列預算，研議適當調升基本工作補助費。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言