巡守隊補助多年未漲 北市擬調高 最快後年可領到

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
北市巡守隊4萬5千元工作補助費，已近10年未調，圖為警局固定舉辦任務講習。圖／北市警局提供
北市巡守隊4萬5千元工作補助費，已近10年未調，圖為警局固定舉辦任務講習。圖／北市警局提供

台北市各里守望相助隊的工作補助費4萬5千元，至今已近10年沒有調整過，議員洪婉臻昨在議會警政衛生委員會中提案時指出，跟不上物價，應提高補助，北市警局表示，預計明年編列預算，最快後年可領到。

洪婉臻說，巡守隊和警、義消都非常辛苦，同樣都是為民服務，應受尊重，以義交來說，有誤餐費跟交通補助，每小時的協勤費230元，還有年終的獎勵、服務獎章、優惠的措施，巡守隊都沒有，落差有一點大。

洪婉臻表示，巡守隊的基本工作補助費4.5萬，2017年調整之後，到現在已經將近10年都沒有調整過，應該要檢討，同樣都是在值勤，讓他們夠得到更公平的待遇。

警察局長李西河指出，巡守隊以犯罪預防為目的，由里辦公室、社區發展協會等以里為範圍，結合地方熱心人士而成立，每班勤務2至3個小時，每日的勤務以2至6個小時為原則。市警局所編的預算是2393萬2000元，裝備費用部分，例如夜勤的鹼性電池、照明燈及工作簿冊等約63萬元，也有團體意外保險約178萬元，績優巡守員獎勵金也編了16萬5000元。

李西河指出，每隊核發基本工作費，調整至現在的4.5萬，已經過8年，他也建議這個期會審慎考量編列預算，研議適當調升基本工作補助費。

