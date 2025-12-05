聽新聞
校園工友遇缺不補 新北編經費補齊缺額

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
新北市於2026年度起，由市府編列3.2億元經費，全面提高各校庶務委外補助，每一工友缺額補助金額調升至40萬元至50.2萬元。圖／新北市教育局提供

全國長期「工友遇缺不補」政策造成的校園人力斷層，新北市教育局表示，自2026年度起，市府編列3.2億元經費，全面提高各校庶務委外補助，另工友缺額也提供補助金，盼補足744名工友缺口，讓校園環境維護與行政作業更順暢。

教育局指出，行政院人事總處自2012年實施工友「遇缺不補」政策後，至114學年度雖核定工友員額999人，但實際在職僅255人，多年來人力缺口持續擴大，過去市府每缺員額1人補助31.2萬元協助學校辦理委外庶務工作，但隨基本工資調漲、物價與勞動成本增加，不少學校面臨招不到人的困境。

為讓庶務人力穩定補足，教育局表示，自2026年度調高補助標準，編制1員額工友學校每缺額每年補助50.2萬元，編制2員額以上每缺額每年補助40萬元，總預算較往年增逾8300萬元，期望能有效強化第一線庶務人力，維持校園良好運作。

新北市校長協會理事長張明賢表示，過去補助金額已無法反映現行情況，此調整是第一線校長們等待已久的重大突破，隨著工資與勞權意識提升，補助增加有助於穩定庶務服務品質，減輕行政壓力。

教育局表示，除經費補強外，教育局2025年9月完成「庶務委外聯合招標範本」，協助學校分區組團、共同招標，減輕行政負擔並提高採購效率，讓學校提升校園行政與環境維護效能，未來將續滾動檢視各校人力與需求。

瑞芳國小校長鄭益堯表示，偏鄉小校過去因標案規模小、投標意願低，常年面臨庶務人力不足，聯合採購讓偏鄉也能擁有穩定服務量能，真正讓老師把時間留給孩子。

