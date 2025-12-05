聽新聞
原址都更延宕 三重建第二運動中心有變數 民代促市府另覓地點

聯合報／ 記者葉德正／新北報導

新北市政府針對逾25萬人的行政區推動第二座國民運動中心，三重區第二座國民運動中心原訂要落腳在三重果菜公司都更案現址，但因都更案仍卡關，能否興建第二運動中心仍有變數。新北市體育局長洪玉玲表示，果菜公司都更案現址仍是選項之一，目前也與教育局合作盤點能否與學校共構，加速第二運動中心興建。

新北市府原訂要在三重果菜市場都更案現址，透過公益捐贈等方式，取得第二國民運動中心用地，不過全案因果菜市場都更案送中央審議，內政部認為果菜市場若要異地搬遷，應撤回原案，重新啟動都計程序，並依法辦理公共設施用地回饋事項，也讓時程不確定性增加。

洪玉玲表示，市府目前第二國民運動中心主要興建模式是希望透過公益捐贈，或與學校共構方式進行，三重果菜市場案仍是選項之一，也會與教育局合作盤點轄區學校，尋找共構可能。

新北市議員王威元表示，為了不要一案卡一案，過去他就建議三重第二國民運動中心可另覓他處，可跟果菜公司隔壁的重陽國小共構，可將目前使用率低的操場旁邊土地作為第二國民運動中心，但恐有校地不足夠的疑慮，希望市府加速，不要再讓地方空等。

新北市議員彭佳芸說，果菜市場遷建選址爭議延宕至今，既然案件已被退，市府不該繼續緣木求魚，應立即啟動另覓地點的計畫，近年三重仁義重劃區人口不斷移入，未來幾年明顯有新設校需求，重劃區西側就有一塊閒置學校用地，不妨考慮將旗艦幼兒園、校園及三重第二運動中心設在此，或盡速另覓地點。

