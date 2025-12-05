鎖定滿25萬人口區籌設第二座運動中心 新北擴大運動版圖

國民運動中心供不應求，新北市有18座運動中心，市府針對逾25萬人口行政區陸續打造第二運動中心，新北市長侯友宜昨主持板橋第二座運動中心上梁時說，板橋及蘆洲第二座國民運動中心明年完工，另中和、新店、新莊、三重陸續規畫中，除透過公益捐贈，也考慮與學校共構，讓市民就近享受優質運動環境。

新北市選定光復高中校地新設板橋第二座運動中心，新工處長簡必琦指出，總工程經費12.6億元，興建地下1層、地上8層建物，樓地板面積約1萬3620平方公尺（約4120坪），目前已完成主體結構作業，工程進度微幅超前，預定2026年10月23日完工。

侯友宜說，板橋第二座運動中心上梁代表主要結構完成，達到階段性建設里程碑，未來將設立專業級自由車訓練室，期待培養更多優秀選手，也將規畫多元運動課程與活動，讓板橋東區市民能夠近便享受優質運動環境，若能找到適當地點，可蓋第三座國民運動中心，與第一、第二運動中心形成三角形，服務更多民眾。

工務局長馮兆麟指出，板橋第二運動中心規畫游泳池、健身房、飛輪教室、自由車訓練室、綜合球場、羽球場等設施，配合後續營運單位準備作業先行，力拚明年10月完工啟用。

板橋第二運動中心也將是首座一級能效認證的國民運動中心。

蘆洲雖未達25萬人口，由於湧蓮寺捐款6.6億元委託市府興建新北第一座結合托老、托幼、表演廳及圖書室的運動中心，新工處指工程總經費約16.03億元，已於2023年2月開工，預計明年可完工。

另外新莊第二國民運動中心確定落腳文高一用地，中和第二國民運動中心也將落腳在中和健康路。

新店第二國民運動中心則是位於寶橋路的榮工都更案。