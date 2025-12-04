新店五重溪染綠山區追污染源 議員籲善用科技輔助

新店五重溪日前被染綠，污染源待釐清。議員表示，第一線人員靠雙眼雙腳深入山區追查，盼善用科技輔助提升效率。環保局指因地形受限，無法使用無人機，但有使用烽火台監視系統輔助。

新北市新店區五重溪2日被民眾發現溪水變成螢光綠色，環保局獲報派員前往採樣檢驗水質，未檢測到重金屬也無毒性反應，初判為染劑或油漆所致；綠水已於3日全數排除恢復正常顏色，將持續追查污染源。

民進黨新北市議員陳乃瑜表示，2日當天與環保局人員前往稽查，一路踩過泥濘地，深入山林追查污染來源，中間一度遇到山壁等障礙物須繞行，因地形受限查緝難度極高。

陳乃瑜說，對於基層人員跋山涉水辛勤追查給予肯定，但同時看見他們在設備與人力上不足，只能靠雙眼、雙腿最原始方式作業，相當不捨。

陳乃瑜表示，面對這類突發污染事件，除人力查緝、用肉眼勘查，更應引進科技輔助，例如運動相機、延伸長臂、機器人、無人機、地形掃描等，縮短追查時間提高效率，未來會在議會爭取科技器材與人力資源，支持環保局強化裝備及設備。

新北市環保局回應，執行水污染稽查時，人員除深入現場追查外，也會根據污染種類、受影響區域的地形地貌，採用適當科學儀器，如烽火台監視器系統、水質監測器、管道探測、管道自走車及無人空拍機等科技設備輔助辦案。

環保局說明，這次受污染五重溪支流，因距離鄰近道路有高度落差，且河道彎曲、溪旁多為未開發環境，而無人空拍機的飛行範圍須在目視範圍內操作才具安全性，這次因受地形限制較不適用；但仍透過烽火台監視系統、雨水污水下水道圖資及新北市環境資訊監控平台評估可能污染源，追查可疑污染對象。