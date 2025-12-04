快訊

陸軍出包！實彈射擊失控軌跡曝光 「砲彈打到自家來」波及3戶民宅

星巴克殺手來勢洶洶！瑞幸咖啡未開幕傳展2店 經濟部撂重話

整理包／TWICE台北大巨蛋演唱會加場！場次票價、搶票管道時間、座位表一次看

新店五重溪染綠山區追污染源 議員籲善用科技輔助

中央社／ 新北4日電
新北市新店區五重溪日前被民眾發現溪水變成螢光綠色，環保局初判為染劑或油漆所致，污染源仍待釐清，也派員到山區採樣檢驗水質；目前綠水已全數排除恢復正常顏色，將持續追查。（新北市環保局提供）中央社
新北市新店區五重溪日前被民眾發現溪水變成螢光綠色，環保局初判為染劑或油漆所致，污染源仍待釐清，也派員到山區採樣檢驗水質；目前綠水已全數排除恢復正常顏色，將持續追查。（新北市環保局提供）中央社

新店五重溪日前被染綠，污染源待釐清。議員表示，第一線人員靠雙眼雙腳深入山區追查，盼善用科技輔助提升效率。環保局指因地形受限，無法使用無人機，但有使用烽火台監視系統輔助。

新北市新店區五重溪2日被民眾發現溪水變成螢光綠色，環保局獲報派員前往採樣檢驗水質，未檢測到重金屬也無毒性反應，初判為染劑或油漆所致；綠水已於3日全數排除恢復正常顏色，將持續追查污染源。

民進黨新北市議員陳乃瑜表示，2日當天與環保局人員前往稽查，一路踩過泥濘地，深入山林追查污染來源，中間一度遇到山壁等障礙物須繞行，因地形受限查緝難度極高。

陳乃瑜說，對於基層人員跋山涉水辛勤追查給予肯定，但同時看見他們在設備與人力上不足，只能靠雙眼、雙腿最原始方式作業，相當不捨。

陳乃瑜表示，面對這類突發污染事件，除人力查緝、用肉眼勘查，更應引進科技輔助，例如運動相機、延伸長臂、機器人、無人機、地形掃描等，縮短追查時間提高效率，未來會在議會爭取科技器材與人力資源，支持環保局強化裝備及設備。

新北市環保局回應，執行水污染稽查時，人員除深入現場追查外，也會根據污染種類、受影響區域的地形地貌，採用適當科學儀器，如烽火台監視器系統、水質監測器、管道探測、管道自走車及無人空拍機等科技設備輔助辦案。

環保局說明，這次受污染五重溪支流，因距離鄰近道路有高度落差，且河道彎曲、溪旁多為未開發環境，而無人空拍機的飛行範圍須在目視範圍內操作才具安全性，這次因受地形限制較不適用；但仍透過烽火台監視系統、雨水污水下水道圖資及新北市環境資訊監控平台評估可能污染源，追查可疑污染對象。

環保局 空拍機 陳乃瑜 水質

延伸閱讀

台南烏樹林暫置場大火 啟動全市消防人力輪班搶救12天終於撲滅

影／台南後壁烏樹林大火13天撲滅 關鍵「護城河式」浸泡滅火奏效

汐止長青山區截水溝蓋常壞 影響行車安全要修繕

先支持自己人 新北議員提案首長特別費2成要買新北文創品

相關新聞

水面漂垃圾、木棧道破損 文化小旅行成恐怖片…蔣萬安：上半年優化

台北市長蔣萬安上任後推出文化小旅行，不料，北市議員陳怡君現地考察幾處，卻發現環境髒亂，以五分港溪為例，都能看見木棧道破損...

議員爭取敬老卡點數累積批官員藐視議會 新北市府：系統複雜需研議

新北市議會正審查明年度預算，今天包括藍、綠與無黨籍議員都要求新北市府應該讓敬老卡點數可以累積，並開放超商等多元使用，市議...

新店五重溪染綠山區追污染源 議員籲善用科技輔助

新店五重溪日前被染綠，污染源待釐清。議員表示，第一線人員靠雙眼雙腳深入山區追查，盼善用科技輔助提升效率。環保局指因地形受...

瑞芳區吉安里銀髮共餐13年不間斷 志工精神十年如一日

新北市瑞芳區吉安里推動長者共餐服務至今已邁入第13年，從未中斷。里內固定於活動中心舉辦共餐，為長輩們提供熱騰騰、營養均衡的餐點，也成為長者每周最期待的相聚時光。這麼多年來，就是依靠一群平均年齡超過60歲的志工夥伴，不論晴雨，總會準時備好餐點讓長輩享用。

坍方路斷「垃圾車上不來」 汐止老爺社區居民走1.5公里倒垃圾

在今年10月底，汐止區連續下了好幾天的大雨，其中長青里一處山坡地大範圍坍方，造成底下長青路210巷整片道路積了大片泥水，只是水退了，路卻斷了還在復建中，垃圾車上不來，這一個多月以來，居民都只能走1.2公里去丟垃圾，所以，新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘，討論是不是改由小型垃圾車上山收運垃圾。

淡水大停水…市府停水補償機制遭批 議員提定額補償

淡水大停水造成六萬多戶居民生活全面失序，從學童段考、上班族作息，到商圈店家營運全受重創，損失重大，面對漫長等待、取水難、補償制度不足的亂象，市議員同聲批評市府機制不夠好，要求立即提出具體補償方案，否則只會讓受災居民再受二度傷害。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。