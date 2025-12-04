議員指私立園所虐童案無諮商資源 蔣萬安允諾協助

快訊

中央社／ 台北4日電

台北市議員張文潔今天表示，有私立幼兒園發生虐童事件，受害者及家屬卻無法享有心理諮商資源，要求教育局提供。台北市長蔣萬安允諾協助所有受害兒童及家長的需求。

蔣萬安今天率局處首長赴台北市議會接受市政總質詢，民進黨台北市議員張文潔表示，從2月開始，台北市6家私立幼兒園陸續爆發不當對待事件，共有超過20名幼童受害，樣態包含強塞餵食、打頭體罰、掐脖等。

她說，受害幼童到現在仍活在恐懼中，不敢回到學校，家長也受到影響非常憂鬱，但加害的教保服務人員繳完罰鍰後，早已回歸職場正常生活，質疑受害者家屬的身心健康無人聞問。

張文潔要求，教育局現在只給予公立幼兒園學童及家長心理諮商資源，應擴大讓台北市所有幼童及家長都能申請社工師、輔導及諮商服務。

台北市教育局長湯志民答詢表示，教育局在接獲通報第一時間就啟動調查並對園所、行為人處分。蔣萬安允諾，將研議擴大補貼，所有受害兒童及家長的需求都會全面給予協助。

教育局 幼兒園 蔣萬安 心理諮商

相關新聞

水面漂垃圾、木棧道破損 文化小旅行成恐怖片…蔣萬安：上半年優化

台北市長蔣萬安上任後推出文化小旅行，不料，北市議員陳怡君現地考察幾處，卻發現環境髒亂，以五分港溪為例，都能看見木棧道破損...

議員爭取敬老卡點數累積批官員藐視議會 新北市府：系統複雜需研議

新北市議會正審查明年度預算，今天包括藍、綠與無黨籍議員都要求新北市府應該讓敬老卡點數可以累積，並開放超商等多元使用，市議...

新店五重溪染綠山區追污染源 議員籲善用科技輔助

新店五重溪日前被染綠，污染源待釐清。議員表示，第一線人員靠雙眼雙腳深入山區追查，盼善用科技輔助提升效率。環保局指因地形受...

瑞芳區吉安里銀髮共餐13年不間斷 志工精神十年如一日

新北市瑞芳區吉安里推動長者共餐服務至今已邁入第13年，從未中斷。里內固定於活動中心舉辦共餐，為長輩們提供熱騰騰、營養均衡的餐點，也成為長者每周最期待的相聚時光。這麼多年來，就是依靠一群平均年齡超過60歲的志工夥伴，不論晴雨，總會準時備好餐點讓長輩享用。

坍方路斷「垃圾車上不來」 汐止老爺社區居民走1.5公里倒垃圾

在今年10月底，汐止區連續下了好幾天的大雨，其中長青里一處山坡地大範圍坍方，造成底下長青路210巷整片道路積了大片泥水，只是水退了，路卻斷了還在復建中，垃圾車上不來，這一個多月以來，居民都只能走1.2公里去丟垃圾，所以，新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘，討論是不是改由小型垃圾車上山收運垃圾。

淡水大停水…市府停水補償機制遭批 議員提定額補償

淡水大停水造成六萬多戶居民生活全面失序，從學童段考、上班族作息，到商圈店家營運全受重創，損失重大，面對漫長等待、取水難、補償制度不足的亂象，市議員同聲批評市府機制不夠好，要求立即提出具體補償方案，否則只會讓受災居民再受二度傷害。

