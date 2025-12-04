瑞芳區吉安里銀髮共餐13年不間斷 志工精神十年如一日

在今年10月底，汐止區連續下了好幾天的大雨，其中長青里一處山坡地大範圍坍方，造成底下長青路210巷整片道路積了大片泥水，只是水退了，路卻斷了還在復建中，垃圾車上不來，這一個多月以來，居民都只能走1.2公里去丟垃圾，所以，新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘，討論是不是改由小型垃圾車上山收運垃圾。

2025-12-04 18:42