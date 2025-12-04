快訊

瑞芳區吉安里銀髮共餐13年不間斷 志工精神十年如一日

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
吉安里志工們數十年如一日，每周認真準備餐食讓長輩享用。 圖／觀天下有線電視提供
新北市瑞芳區吉安里推動長者共餐服務至今已邁入第13年，從未中斷。里內固定於活動中心舉辦共餐，為長輩們提供熱騰騰、營養均衡的餐點，也成為長者每周最期待的相聚時光。這麼多年來，就是依靠一群平均年齡超過60歲的志工夥伴，不論晴雨，總會準時備好餐點讓長輩享用。

吉安里自推動共餐以來，從最初百位長者參與，到現在每周只有三十多位長輩到場共餐。但志工還是數十年如一日，每周認真準備餐食，只要有人願意來，他們就繼續煮。除了現場共餐，對於行動不便、獨居或弱勢的長輩，里內更提供送餐到府服務，讓社區照顧網絡更周全。

吉安里長謝永昌表示，吉安里能夠連續13年維持共餐與送餐服務，最重要的就是志工們的無私付出。未來將持續爭取更多社會資源，完善在地長照服務，讓長者在熟悉的社區中安心生活、健康老化。

