坍方路斷「垃圾車上不來」 汐止老爺社區居民走1.5公里倒垃圾

在今年10月底，汐止區連續下了好幾天的大雨，其中長青里一處山坡地大範圍坍方，造成底下長青路210巷整片道路積了大片泥水，只是水退了，路卻斷了還在復建中，垃圾車上不來，這一個多月以來，居民都只能走1.2公里去丟垃圾，所以，新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘，討論是不是改由小型垃圾車上山收運垃圾。

社區主委陳先生說，社區有三分之二的住戶都住在長青街210巷這一帶，社區裡有兩個垃圾場，現在這一個封閉，就只能到另外一個垃圾場，大概有1.2到1.5公里遠，而且都是上坡路，平常社區的居民，如果要倒垃圾的話，都要提著垃圾走來回大概一到兩個鐘頭才能倒垃圾，造成大家生活上非常的困擾，所以才需要請相關單位幫忙，盡快解決這個問題。

主委陳先生指出，這陣子一直都是這樣，從上次大雨土石流之後，這邊垃圾場就封閉，經過一個多月的整修，垃圾場整理乾淨了，就希望垃圾車能盡早恢復上來收運垃圾，居民能夠恢复在這邊丟垃圾，不用再走那麼遠的路，尤其這一帶有不少獨居長輩，80幾歲了走一、二個小時倒垃圾，真的不方便也不安全。

新北市議員白珮茹提到，山上老爺山莊，主要就是因為上次颱風災害後，垃圾車沒有辦法上到這邊來收垃圾，主要是因為這邊的路斷了，要迴轉下去，也有安全上的疑慮，所以辦理會勘，希望協調一下比較折衷的方式，看是不是用比較小台的車上來收運垃圾，還有有其他相關的方法，因為這個路己經在做復建工程，並不是會一直不通，路通了大家就比較方便。

白珮茹表示，道路坍方在修复的這段期間，家戶的垃圾，居民奔波要去很遠的地方倒，看了也很心疼，希望能夠幫他們盡量的來協調，讓收垃圾的跟倒垃圾的都能夠安全，然後也能夠解決目前的這個困境。會勘討論結果，會再跟市府環保局協調，看有沒有比較小台的車來載運垃圾，這段過渡期間提供協助，不然很多的長輩，其實沒有辦法走這麼遠的路去倒垃圾。