淡水大停水…市府停水補償機制遭批 議員提定額補償

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
停水補償除了責成淡水區公所設立窗口以外，也可以在線上受理申請，要求廠商一對一去給予協調。 圖／紅樹林有線電視提供
停水補償除了責成淡水區公所設立窗口以外，也可以在線上受理申請，要求廠商一對一去給予協調。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水停水造成六萬多戶居民生活全面失序，從學童段考、上班族作息，到商圈店家營運全受重創，損失重大，面對漫長等待、取水難、補償制度不足的亂象，市議員同聲批評市府機制不夠好，要求立即提出具體補償方案，否則只會讓受災居民再受二度傷害。

議員鄭宇恩表示，市府除了配合自來水公司的水費減免外，應研議每戶定額補償，並針對商家營業損失另設專案補助，避免災害責任轉嫁到民眾身上。

另外市議員陳偉杰也表示，市府提出的措施，對居民而言不是立即解方，反讓人感到荒謬或被敷衍。因此提出《新北市停水災害補助自治條例》草案，主張若非因公告性停水，而因天災、管線破裂等不可歸責因素造成居民連續停水超過48小時，且臨時供水無法滿足基本需求時，每戶補助不得低於5萬元，盼能建立具體且有尊嚴的災害補助制度。

對此市長侯友宜表示，追究廠商的責任，民眾所造成的損失，除了責成淡水區公所設立窗口以外，也可以在線上受理申請，要求廠商一對一去給予協調，沒有協調來賠償，就會代位求償的方式，來要求廠商一定要盡到責任，一對一來做個案的賠償。

水面漂垃圾、木棧道破損 文化小旅行成恐怖片…蔣萬安：上半年優化

台北市長蔣萬安上任後推出文化小旅行，不料，北市議員陳怡君現地考察幾處，卻發現環境髒亂，以五分港溪為例，都能看見木棧道破損...

議員爭取敬老卡點數累積批官員藐視議會 新北市府：系統複雜需研議

新北市議會正審查明年度預算，今天包括藍、綠與無黨籍議員都要求新北市府應該讓敬老卡點數可以累積，並開放超商等多元使用，市議...

坍方路斷「垃圾車上不來」 汐止老爺社區居民走1.5公里倒垃圾

在今年10月底，汐止區連續下了好幾天的大雨，其中長青里一處山坡地大範圍坍方，造成底下長青路210巷整片道路積了大片泥水，只是水退了，路卻斷了還在復建中，垃圾車上不來，這一個多月以來，居民都只能走1.2公里去丟垃圾，所以，新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘，討論是不是改由小型垃圾車上山收運垃圾。

淡水大停水造成六萬多戶居民生活全面失序，從學童段考、上班族作息，到商圈店家營運全受重創，損失重大，面對漫長等待、取水難、補償制度不足的亂象，市議員同聲批評市府機制不夠好，要求立即提出具體補償方案，否則只會讓受災居民再受二度傷害。

三芝兒二公園改善工程開工祈福 打造全齡休憩場域

三芝區兒二公園日前因為樹木竄根導致地面不平，讓不論是長輩還是幼童活動都有風險，後來鋪面雖然改善，但現有的遊具與體健設施老舊，綠美化也有些雜亂，為此三芝區公所就針對兒二公園進行全面的改善規劃設計，並在開工前進行開工祈福儀式，邀請民代與地方民眾一起來參與，共同見證兒二公園的創新與改變。

《動物方城市2》心中山華麗登場 打造滿滿聖誕氛圍

臺北捷運公司與臺灣華特迪士尼公司再次共同合作，即日起至115年1月15日於中山站4號出口廣場打造《動物方城市2》聖誕主題裝置，推出9米高銀白夢幻聖誕樹，並復刻動畫電影經典場景打卡點，結合兔子茱蒂警官、

