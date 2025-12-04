淡水大停水…市府停水補償機制遭批 議員提定額補償

淡水大停水造成六萬多戶居民生活全面失序，從學童段考、上班族作息，到商圈店家營運全受重創，損失重大，面對漫長等待、取水難、補償制度不足的亂象，市議員同聲批評市府機制不夠好，要求立即提出具體補償方案，否則只會讓受災居民再受二度傷害。

議員鄭宇恩表示，市府除了配合自來水公司的水費減免外，應研議每戶定額補償，並針對商家營業損失另設專案補助，避免災害責任轉嫁到民眾身上。

另外市議員陳偉杰也表示，市府提出的措施，對居民而言不是立即解方，反讓人感到荒謬或被敷衍。因此提出《新北市停水災害補助自治條例》草案，主張若非因公告性停水，而因天災、管線破裂等不可歸責因素造成居民連續停水超過48小時，且臨時供水無法滿足基本需求時，每戶補助不得低於5萬元，盼能建立具體且有尊嚴的災害補助制度。

對此市長侯友宜表示，追究廠商的責任，民眾所造成的損失，除了責成淡水區公所設立窗口以外，也可以在線上受理申請，要求廠商一對一去給予協調，沒有協調來賠償，就會代位求償的方式，來要求廠商一定要盡到責任，一對一來做個案的賠償。