三芝兒二公園改善工程開工祈福 打造全齡休憩場域

三芝區兒二公園日前因為樹木竄根導致地面不平，讓不論是長輩還是幼童活動都有風險，後來鋪面雖然改善，但現有的遊具與體健設施老舊，綠美化也有些雜亂，為此三芝區公所就針對兒二公園進行全面的改善規劃設計，並在開工前進行開工祈福儀式，邀請民代與地方民眾一起來參與，共同見證兒二公園的創新與改變。

三芝區長賴小萍指出，兒二公園在住宅密集區內，但設施老舊、動線也不夠友善，因此進行全面的重新規劃與設計，近來設計完成，計劃將要打造一處適合全齡共享的公園，保留了陪伴居民許久的老樹，換置新的設施與遊具，還有友善的綠帶空間，讓不論什麼年齡層都能到兒二公園享受無障礙又友善的休閒綠意。

在開工祈福儀式前，由工程廠商先進行工程設計的說明，其中綠帶的規劃，使用既有的樹木與植栽做重新的移植，體健設施與共融遊具的設置，則是讓親子可以在看得見彼此的形式下共同從事適合自己的運動與活動，還有新穎設計的遊具，讓孩子可以有更多元的遊戲體驗。

一直關心兒二公園建設的市議員鄭宇恩參與祈福儀式，她表示，過去的動線與設施不夠友善，也讓公園不能達到全齡共享的目標。現在經過各民代與區公所的努力有了新的設計規劃，讓親子可以從事彼此的活動，看顧得到彼此，增添了安全感，還有超過10種遊戲動線的遊具、新的體健設施，真正的落實0到99歲都能共享的全齡公園。

兒二公園在眾所期待下進行開工祈福儀式。保留了陪伴居民許久的老樹與植栽，在動線上與設施上全面更新。區公所期待在完工後，全新全齡化共融遊戲場的兒二公園，能夠翻轉居民對既有公園的老舊印象，並且讓兒二公園的休憩品質與友善程度大提升，發揮住宅區內綠地的休閒功能，為居民創造更多的美好時光與幸福記憶。