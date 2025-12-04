聽新聞
水面漂垃圾、木棧道破損 文化小旅行成恐怖片…蔣萬安：上半年優化
台北市長蔣萬安上任後推出文化小旅行，不料，北市議員陳怡君現地考察幾處，卻發現環境髒亂，以五分港溪為例，都能看見木棧道破損、水面有垃圾等狀況。蔣萬安今赴議會備詢回應，會跨局處處理並由文化局統籌，預計上半年完成督導優化。
陳怡君秀出幾條文化小旅行的路線，包含北投的舊雙溪河步道（五分港溪），就是主打24小時都能參加，但是天色漸暗的時間點，打燈微弱到以為拍恐怖片，就連旁邊的河道，都可見垃圾包，甚至是壞掉的塑膠門等大型垃圾丟擲。
另外，她也實際走訪萬華區的孝字號天橋，由於電扶梯整修，但只有在電扶梯處貼出A4維修公告的紙，就連何時修好也標示不清。以及華江整宅，展現出中華商場的風貌，不過一旁簡介的QR Code掃描後，竟然無法顯示網頁。
陳怡君認為，文化小旅行是當時蔣萬安上任喊出的政策，雖然北市有得天獨厚的資源、優勢，但不能就放任不管隨便，甚至比較少人去的景點就不宣傳和維護。
文化局局長蔡詩萍說明，舊雙溪河步道主要是生態保護區，因此打燈需要考量不影響生態環境，水源部分由於是死水，因此較為混濁，也會同步想辦法處理。
蔣萬安說，針對舊雙溪河步道會先請水利處做全面處理，包含棧道更新、清理水源和整體環境，天橋部分也會由新工處協助，由於文化小旅行涉及到多局處，因此會由文化局主責，全面檢視並整理，在上半年優化督導。
