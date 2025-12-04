快訊

立刻拉起封鎖線！北車外天橋發現男屍 7旬翁已呈屍僵狀態

好市多為什麼來不了彰化？縣府官員披露殘酷原因

發文「清大逼我當鄭捷」引恐慌…證實是化學系學生！校方發聲了

議員爭取敬老卡點數累積批官員藐視議會 新北市府：系統複雜需研議

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議會今天審查預算，議員對於敬老卡使用爭論不休。記者葉德正／攝影
新北市議會今天審查預算，議員對於敬老卡使用爭論不休。記者葉德正／攝影

新北市議會正審查明年度預算，今天包括藍、綠與無黨籍議員都要求新北市府應該讓敬老卡點數可以累積，並開放超商等多元使用，市議員李翁月娥質疑市府未落實先前議長與朝野協商共識，批市府「藐視議會」。社會局長李美珍強調，她當時已立即找悠遊卡公司開會討論，系統整合、法源適用皆要審慎評估，需給悠遊卡公司更多時間討論、訪談與研議。

李翁月娥質疑，敬老卡累積機制及超商使用有超過數十萬長者關注，當初總召蔡錦賢提出提案，全體議員都支持，市府現在卻在推託，根本藐視議會。

李翁月娥直言，目前將開始審查預算「你們預算編了就一定要讓它過？」，社會局就是從頭到尾都沒有要做，其實只要修改APP就可以，就能夠開通。

社會局長李美珍說，敬老卡現行由悠遊卡系統運作，但四大超商系統完全不同，涉及龐大收銀機制調整，真的沒那麼簡單。

李美珍說，當天協調後，當晚立即與悠遊卡公司討論，但悠遊卡公司指出仍須與超商進一步訪談與技術評估，才能提出完整方案，她絕對尊重議會提案，但要把事情做好，技術面確實複雜，希望給我們一些時間。

副市長朱惕之指出，敬老卡由「老人福利法」授權，立法原意是鼓勵長者搭乘大眾運輸、多外出活動，若將點數改作購買商品，恐與原意產生落差，若要改成另一種老人年金，法源上須審慎評估。

朱惕之強調，「如果不做，就不會去問悠遊卡公司」。

主計處長吳建國指出，敬老卡相關預算已編列約二十六億多元，盼議會支持循序漸進調整項目。

悠遊卡 敬老卡 超商 社會局 李翁月娥

延伸閱讀

新北志工19萬多 84歲嬤獲松齡獎：能夠付出很快樂

淡水停水4天 水費減免外…還補償買水及馬達修繕

付出最快樂 新北志工逾19萬人今市府頒發績優志工

8米深處修管遇連續坍方！淡水大停水復水延12小時

相關新聞

網路販賣動物用藥品已違法 新北抓4案開罰36萬元

近年來網路社群、電商平台購物風氣盛行，新北市動保處今年接獲民眾檢舉，查獲4起違法案件未取得「動物用藥品販賣業許可證」，卻...

果菜公司都更案卡關 三重第二國民運動中心擬另覓他處

新北市政府針對人口超過25萬人的行政區推動第二座國民運動中心，目前符合條件行政區地點大致底定或興建中，三重區第二座國民運...

《動物方城市2》心中山華麗登場 打造滿滿聖誕氛圍

臺北捷運公司與臺灣華特迪士尼公司再次共同合作，即日起至115年1月15日於中山站4號出口廣場打造《動物方城市2》聖誕主題裝置，推出9米高銀白夢幻聖誕樹，並復刻動畫電影經典場景打卡點，結合兔子茱蒂警官、

水面漂垃圾、木棧道破損 文化小旅行成恐怖片…蔣萬安：上半年優化

台北市長蔣萬安上任後推出文化小旅行，不料，北市議員陳怡君現地考察幾處，卻發現環境髒亂，以五分港溪為例，都能看見木棧道破損...

議員爭取敬老卡點數累積批官員藐視議會 新北市府：系統複雜需研議

新北市議會正審查明年度預算，今天包括藍、綠與無黨籍議員都要求新北市府應該讓敬老卡點數可以累積，並開放超商等多元使用，市議...

「台智光」案北市警局一審敗訴 蔣萬安：一定會提上訴

台北市警察局「台智光」費率案，台智光公司不服被解約，今年2月提起民事訴訟，台北地院日前一審判北市警局敗訴。議員林世宗下午...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。