議員爭取敬老卡點數累積批官員藐視議會 新北市府：系統複雜需研議

新北市議會正審查明年度預算，今天包括藍、綠與無黨籍議員都要求新北市府應該讓敬老卡點數可以累積，並開放超商等多元使用，市議員李翁月娥質疑市府未落實先前議長與朝野協商共識，批市府「藐視議會」。社會局長李美珍強調，她當時已立即找悠遊卡公司開會討論，系統整合、法源適用皆要審慎評估，需給悠遊卡公司更多時間討論、訪談與研議。

李翁月娥質疑，敬老卡累積機制及超商使用有超過數十萬長者關注，當初總召蔡錦賢提出提案，全體議員都支持，市府現在卻在推託，根本藐視議會。

李翁月娥直言，目前將開始審查預算「你們預算編了就一定要讓它過？」，社會局就是從頭到尾都沒有要做，其實只要修改APP就可以，就能夠開通。

社會局長李美珍說，敬老卡現行由悠遊卡系統運作，但四大超商系統完全不同，涉及龐大收銀機制調整，真的沒那麼簡單。

李美珍說，當天協調後，當晚立即與悠遊卡公司討論，但悠遊卡公司指出仍須與超商進一步訪談與技術評估，才能提出完整方案，她絕對尊重議會提案，但要把事情做好，技術面確實複雜，希望給我們一些時間。

副市長朱惕之指出，敬老卡由「老人福利法」授權，立法原意是鼓勵長者搭乘大眾運輸、多外出活動，若將點數改作購買商品，恐與原意產生落差，若要改成另一種老人年金，法源上須審慎評估。

朱惕之強調，「如果不做，就不會去問悠遊卡公司」。

主計處長吳建國指出，敬老卡相關預算已編列約二十六億多元，盼議會支持循序漸進調整項目。