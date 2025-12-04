聽新聞
0:00 / 0:00
「台智光」案北市警局一審敗訴 蔣萬安：一定會提上訴
台北市警察局「台智光」費率案，台智光公司不服被解約，今年2月提起民事訴訟，台北地院日前一審判北市警局敗訴。議員林世宗下午在總質詢時詢問市府是否上訴，台北市長蔣萬安表示，一定會提上訴，且明年起全數採用價格較低的非對稱頻寬。
林世宗指出，過去他曾質詢北市警局，若北市警局的監視器，傳輸方式改用非對稱頻寬，而非對稱型，可替市府樽節7200萬元。北市警局表示，全市共約1萬多支監視器，傳輸方式將從明年起採用非對稱頻寬。
另外，針對法院一審判北市警局敗訴，林世宗質詢蔣萬安，市府是否會提上訴？蔣萬安表示，基於市府立場，一定會提上訴，且目前針對北市警局已使用400多支監視器，都是採用非對稱頻寬，服務品質及效率都沒問題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言