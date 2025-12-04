「台智光」案北市警局一審敗訴 蔣萬安：一定會提上訴

台北市警察局「台智光」費率案，台智光公司不服被解約，今年2月提起民事訴訟，台北地院日前一審判北市警局敗訴。議員林世宗下午在總質詢時詢問市府是否上訴，台北市長蔣萬安表示，一定會提上訴，且明年起全數採用價格較低的非對稱頻寬。

林世宗指出，過去他曾質詢北市警局，若北市警局的監視器，傳輸方式改用非對稱頻寬，而非對稱型，可替市府樽節7200萬元。北市警局表示，全市共約1萬多支監視器，傳輸方式將從明年起採用非對稱頻寬。

另外，針對法院一審判北市警局敗訴，林世宗質詢蔣萬安，市府是否會提上訴？蔣萬安表示，基於市府立場，一定會提上訴，且目前針對北市警局已使用400多支監視器，都是採用非對稱頻寬，服務品質及效率都沒問題。