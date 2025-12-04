快訊

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
臺北捷運公司與臺灣華特迪士尼公司再次共同合作，即日起至115年1月15日於中山站4號出口廣場打造《動物方城市2》聖誕主題裝置。照片取自臺北大眾捷運股份有限公司
臺北捷運公司與臺灣華特迪士尼公司再次共同合作，即日起至115年1月15日於中山站4號出口廣場打造《動物方城市2》聖誕主題裝置，推出9米高銀白夢幻聖誕樹，並復刻動畫電影經典場景打卡點，結合兔子茱蒂警官、狐狸尼克及樹懶快俠等角色元素，白天童趣可愛；在夜晚燈光點亮，化身為浪漫閃耀的景致，打造滿滿「動物方城市」氛圍。

北捷公司表示，聖誕樹周邊圍繞電影中「動物方城市」中央車站、公車站亭等經典場景，長頸鹿悠閒伸長脖子張望、大象坐在椅子上專心閱讀及樹懶慵懶看著手機，一起耐心等待公車進站。

此外，「復古聖誕節市集」於12月5日至12月31日每日在心中山熱鬧登場 (週一至週四15:00至21:00、週五與週六14:00至21:00、週日14:00至20:00)，集結滿滿聖誕小物與美味點心，從視覺到味覺給你濃厚節慶氛圍；另外新會員下載「台北捷運Go」App，輸入邀請碼「B688」完成註冊後，於心中山市集服務臺可領取捷運點20點及限量聖誕小禮包或拍貼機免費體驗。

台北捷運 聖誕樹 聖誕節 迪士尼

《動物方城市2》心中山華麗登場 打造滿滿聖誕氛圍

