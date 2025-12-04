快訊

立刻拉起封鎖線！北車外天橋發現男屍 7旬翁已呈屍僵狀態

好市多為什麼來不了彰化？縣府官員披露殘酷原因

發文「清大逼我當鄭捷」引恐慌…證實是化學系學生！校方發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

北市南港東新社宅要蓋了 周邊這處房價飆

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市副市長李四川（右二）、都發局長簡瑟芳（右一）、立委李彥秀（左三）、議員陳宥丞（左二）等人今出席南港區東新社宅新建工程開工典禮。記者林佳彣／攝影
台北市副市長李四川（右二）、都發局長簡瑟芳（右一）、立委李彥秀（左三）、議員陳宥丞（左二）等人今出席南港區東新社宅新建工程開工典禮。記者林佳彣／攝影

北市南港區的東新社宅今動工，預計2029年完工，由於社會局衛生局無布點需求，該處將是純住宅及3戶店鋪。地方里長認為，戶數不多，交通影響並不大，但也透露當地房價飛漲，南港國宅20多年已漲了6倍多。

東新社宅距離南港車站不到車程10分鐘，座落在成福里與仁福里交界的東新街170巷、福德街373巷交叉口，對面即是南港公園、路邊也有不少汽機車停車格與Youbike；將是一棟地上12層、地下3層的建物，包含1房型72戶和16戶2房型共88戶社宅、3戶店舖，但無社福設施。

社會局表示，評估周邊已布建廣慈社區長照機構、達仁社區長照機構、2處社區照顧關懷據點，以及廣慈公托、廣慈家園、南港公托等3家公辦民營托嬰機構，另有1家公辦民營托嬰中心設立中，因此目前無布建需求。

衛生局說，住宿式長期照顧機構設置需評估基地大小，確保足以因應機構營運、照護人力及安全規範；由於東新社宅基地較小，故該址未納入規畫。

成福里長王淑娥表示，社宅戶數88戶不多，對里內影響不大。仁福里長吳肇輝說，該基地是畸零地，空地擺在那裡也不好看，里民對於蓋社宅不排斥，交通影響應不大，但施工期間應會有些影響，完工後就還好。

吳肇輝透露，當地房價很貴，例如公寓一戶月租平均2萬至3萬元不等，像是東新社宅基地一旁的南港國宅，有人1999年以480萬元購入一戶22坪，去年已以數倍價格出售。

都發局介紹，東新社會住宅的規畫設計，以錯落量體呼應周邊山區特色，種植植栽綠化配置人行道步道，並在基地西側留設開放空間連接鄰里開放空間；取得綠建築、智慧建築、耐震、無障礙及能效1+級等標章認證。

東新社宅座落在東新街170巷及福德街373巷交叉口，將是一棟地上12層、地下3層的建物，包含1房型72戶和16戶2房型共88戶社宅、3戶店舖。記者林佳彣／攝影
東新社宅座落在東新街170巷及福德街373巷交叉口，將是一棟地上12層、地下3層的建物，包含1房型72戶和16戶2房型共88戶社宅、3戶店舖。記者林佳彣／攝影
南港區東新社宅座落在成福里與仁福里交界的東新街170巷、福德街373巷交叉口，對面即是南港公園、路邊也有不少汽機車停車格與Youbike。記者林佳彣／攝影
南港區東新社宅座落在成福里與仁福里交界的東新街170巷、福德街373巷交叉口，對面即是南港公園、路邊也有不少汽機車停車格與Youbike。記者林佳彣／攝影
台北市副市長李四川、都發局長簡瑟芳、地方民代、立委李彥秀（左三）、議員陳宥丞（左二）等人今出席南港區東新社宅新建工程開工典禮。記者林佳彣／攝影
台北市副市長李四川、都發局長簡瑟芳、地方民代、立委李彥秀（左三）、議員陳宥丞（左二）等人今出席南港區東新社宅新建工程開工典禮。記者林佳彣／攝影

社宅 衛生局 綠建築 國宅 社會局

延伸閱讀

南港東新社宅今開工 李四川談房價嘆年輕人租房困難大

台智光案北市警局一審敗訴 蔣萬安：一定提上訴

北市東新社宅開工近南港公園 估2029年竣工

北市巡守隊4萬5千元工作補助費近10年未調 北市擬編預算調高

相關新聞

網路販賣動物用藥品已違法 新北抓4案開罰36萬元

近年來網路社群、電商平台購物風氣盛行，新北市動保處今年接獲民眾檢舉，查獲4起違法案件未取得「動物用藥品販賣業許可證」，卻...

果菜公司都更案卡關 三重第二國民運動中心擬另覓他處

新北市政府針對人口超過25萬人的行政區推動第二座國民運動中心，目前符合條件行政區地點大致底定或興建中，三重區第二座國民運...

《動物方城市2》心中山華麗登場 打造滿滿聖誕氛圍

臺北捷運公司與臺灣華特迪士尼公司再次共同合作，即日起至115年1月15日於中山站4號出口廣場打造《動物方城市2》聖誕主題裝置，推出9米高銀白夢幻聖誕樹，並復刻動畫電影經典場景打卡點，結合兔子茱蒂警官、

水面漂垃圾、木棧道破損 文化小旅行成恐怖片…蔣萬安：上半年優化

台北市長蔣萬安上任後推出文化小旅行，不料，北市議員陳怡君現地考察幾處，卻發現環境髒亂，以五分港溪為例，都能看見木棧道破損...

議員爭取敬老卡點數累積批官員藐視議會 新北市府：系統複雜需研議

新北市議會正審查明年度預算，今天包括藍、綠與無黨籍議員都要求新北市府應該讓敬老卡點數可以累積，並開放超商等多元使用，市議...

「台智光」案北市警局一審敗訴 蔣萬安：一定會提上訴

台北市警察局「台智光」費率案，台智光公司不服被解約，今年2月提起民事訴訟，台北地院日前一審判北市警局敗訴。議員林世宗下午...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。