北市南港東新社宅要蓋了 周邊這處房價飆
北市南港區的東新社宅今動工，預計2029年完工，由於社會局、衛生局無布點需求，該處將是純住宅及3戶店鋪。地方里長認為，戶數不多，交通影響並不大，但也透露當地房價飛漲，南港國宅20多年已漲了6倍多。
東新社宅距離南港車站不到車程10分鐘，座落在成福里與仁福里交界的東新街170巷、福德街373巷交叉口，對面即是南港公園、路邊也有不少汽機車停車格與Youbike；將是一棟地上12層、地下3層的建物，包含1房型72戶和16戶2房型共88戶社宅、3戶店舖，但無社福設施。
社會局表示，評估周邊已布建廣慈社區長照機構、達仁社區長照機構、2處社區照顧關懷據點，以及廣慈公托、廣慈家園、南港公托等3家公辦民營托嬰機構，另有1家公辦民營托嬰中心設立中，因此目前無布建需求。
衛生局說，住宿式長期照顧機構設置需評估基地大小，確保足以因應機構營運、照護人力及安全規範；由於東新社宅基地較小，故該址未納入規畫。
成福里長王淑娥表示，社宅戶數88戶不多，對里內影響不大。仁福里長吳肇輝說，該基地是畸零地，空地擺在那裡也不好看，里民對於蓋社宅不排斥，交通影響應不大，但施工期間應會有些影響，完工後就還好。
吳肇輝透露，當地房價很貴，例如公寓一戶月租平均2萬至3萬元不等，像是東新社宅基地一旁的南港國宅，有人1999年以480萬元購入一戶22坪，去年已以數倍價格出售。
都發局介紹，東新社會住宅的規畫設計，以錯落量體呼應周邊山區特色，種植植栽綠化配置人行道步道，並在基地西側留設開放空間連接鄰里開放空間；取得綠建築、智慧建築、耐震、無障礙及能效1+級等標章認證。
