南港東新社宅今開工 李四川談房價嘆年輕人租房困難大

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市副市長李四川今出席南港區東新社宅新建工程開工典禮。記者林佳彣／攝影
台北市副市長李四川今出席南港區東新社宅新建工程開工典禮。記者林佳彣／攝影

北市鄰近南港車站的東新社宅今開工，預計2029年8月完工。副市長李四川說，年輕人買房、租房都有相當大困難，居住正義絕對是市府必須執行重要政策，要求施工團隊下定努力，加快速度，品質做到最好。

該基地屬於市有土地，現況為閒置空地，土地管理機關工務局新工處原要作為南港區保養廠遷移基地，但目前已無安置需求，都發局經評估適宜列為社宅優先興辦基地，編列2021年工程預算興建社宅。

東新社宅座落在東新街170巷及福德街373巷交叉口，距離南港車站不到車程10分鐘，將是一棟地上12層、地下3層的建物，包含1房型72戶和16戶2房型共88戶社宅、3戶店舖。

都發局今辦新建工程開工典禮，副市長李四川、都發局長簡瑟芳、立委李彥秀，以及議員何孟樺、李建昌、陳宥丞和地方里長等人到場。

李四川說，他住在隔壁里的隔壁、信義區中行里，自曝差一點買南港國宅，如果沒有記錯，那時的南港國宅一間大概是270萬元，他不知道現在是多少？現場仁福里長吳肇輝說是400萬元，李四川直呼現在不只了，有人補充是3000多萬元。李笑說，「我如果知道多買幾間，現在就不必站在這裡了。」

他表示，從這點就可知道居住正義的重要，年輕人在北市要去找房、買房、租房都有相當大的困難，所以居住正義絕對是市政府現在必須要去執行的重要政策。

李四川提及，北市已經有1萬1000多戶社宅，還有4000多戶在施工，日前石壁潭社宅開工，今天是東新社宅。他是副市長也身兼北市住都中心董事長，應該算是大房東，但是管社宅確實有實際困難。

李四川舉例，在民間蓋地上24層、地下4層的建物，他2年蓋完，因此鼓勵團隊比照這個速度，也了解公家會有paperwork，仍希望縮短時間且一定要如質如期，不然議員質詢都說社宅漏水，他每次看到臉就有點紅。另施工期間多少會有影響，拜託里長給予支持。

台北市南港區東新社宅鄰近南港公園。記者林佳彣／攝影
台北市南港區東新社宅鄰近南港公園。記者林佳彣／攝影
台北市副市長李四川（右二）、都發局長簡瑟芳（右一）、立委李彥秀（左三）、議員陳宥丞（左二）等人今出席南港區東新社宅新建工程開工典禮。記者林佳彣／攝影
台北市副市長李四川（右二）、都發局長簡瑟芳（右一）、立委李彥秀（左三）、議員陳宥丞（左二）等人今出席南港區東新社宅新建工程開工典禮。記者林佳彣／攝影
東新社宅座落在東新街170巷及福德街373巷交叉口，將是一棟地上12層、地下3層的建物，包含1房型72戶和16戶2房型共88戶社宅、3戶店舖。記者林佳彣／攝影
東新社宅座落在東新街170巷及福德街373巷交叉口，將是一棟地上12層、地下3層的建物，包含1房型72戶和16戶2房型共88戶社宅、3戶店舖。記者林佳彣／攝影

