北市東新社宅開工近南港公園 估2029年竣工

中央社／ 台北4日電

北市都發局表示，位於南港公園旁的東新社會住宅新建工程今天開工，將興建1棟建物，可提供社會住宅共88戶，預估2029年竣工。

台北市都市發展局上午在東新街170巷附近的基地舉辦「南港區東新社會住宅新建工程開工典禮」，包含北市副市長李四川及地方民代等皆出席。

依都發局報告，東新社會住宅基地鄰近南港公園，總面積1530平方公尺，過去是南港1號公園用地，但因違建戶雜陳，市府配合市中心公園預定地開發，針對公園用地原住戶進行拆遷安置，1991年變更為住宅用地。

報告提到，此基地原規劃為南港區保養廠遷移基地，因故未遷移，現況為閒置市有土地，管理機關是工務局新建工程處，因無安置保養廠需求，都發局評估列為社宅，並編列預算興建。

都發局新聞資料表示，東新社會住宅座落南港區東新街170巷及福德街373巷交叉口，社宅工程總經費為新台幣6.9億元。

都發局表示，東新社會住宅規劃1樓有店鋪、2樓為參建單位、3到13樓為集合住宅，地下層為停車空間及防空避難室。房型規劃為1房型（套房型）72戶、2房型16戶。

都發局表示，東新社會住宅設計呼應周邊山區特色置入休憩空間，道路側設4公尺以上開放空間創造都市友善環境，且植栽綠化配置於人行步道等規劃。

李四川致詞說，居住正義議題很重要，在台北市工作的年輕人現今要租屋買屋都很難，維護居住正義已是市府的重要政策。

他說，北市目前有1.1萬戶社宅、施工中有4000多戶，過去他在民間服務時興建24層建物工程需2年，雖了解公家機關有行政流程，但希望此基地施工進度加快並要重視品質。

