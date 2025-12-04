果菜公司都更案卡關 三重第二國民運動中心擬另覓他處

新北市政府針對人口超過25萬人的行政區推動第二座國民運動中心，目前符合條件行政區地點大致底定或興建中，三重區第二座國民運動中心原訂落腳在三重果菜公司都更案，不過目前都更案目前仍卡關。新北市體育局長洪玉玲表示，雖然果菜公司都更案是選擇地點之一，目前也與教育局合作，盤點是否有辦法跟學校共構，加速第二運動中心興建。

運動風氣漸盛，新北市目前有16座運動中心、2座水上活動中心、13處小型健身房及42座運動天幕，新北市府針對超過25萬人口行政區，陸續推動打造第二運動中心。

其中板橋第二國民運動中心預計在明年完工，蘆洲雖然未達25萬人口，但因在地信仰中心蘆洲湧蓮寺捐獻，蘆洲第二國民運動中心也預計在明年完工。

另外新莊第二國民運動中心確定落腳文高一用地，中和第二國民運動中心也將落腳在中和健康路，新店第二國民運動中心則是位於寶橋路的榮工都更案。

新北市府原訂要在三重果菜市場都更案，透過公益捐贈等方式，取得第二國民運動中心用地，不過全案因為果菜市場都更案送中央審議，內政部認為果菜市場若要異地搬遷，應撤回原案，重新啟動都計程序，並依法辦理公共設施用地回饋事項，也讓時程不確定性增加。

洪玉玲表示，市府目前第二國民運動中心主要興建模式，是希望能夠透過公益捐贈，或是與學校共構方式進行，三重果菜市場案仍然還是選項之一，不過也有與教育局合作，盤點轄區學校，尋找共構可能，加速第二運動中心興建。