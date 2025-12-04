快訊

網路販賣動物用藥品已違法 新北抓4案開罰36萬元

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北動保處呼籲，動物用藥品依法不得於網路販售，且販賣任何未經核准製造、輸入、製造動物用藥品的行為亦屬違法。記者江婉儀／攝影
新北動保處呼籲,動物用藥品依法不得於網路販售,且販賣任何未經核准製造、輸入、製造動物用藥品的行為亦屬違法。

近年來網路社群、電商平台購物風氣盛行，新北市動保處今年接獲民眾檢舉，查獲4起違法案件未取得「動物藥品販賣業許可證」，卻透過網路平台或實體店面，違法販售包含寄生蟲預防藥在內等多種動物用藥品，已合計開罰36萬元。

動保處說明，今年已接獲4起違法案件，違規通路涵蓋了多元網路平台及實體店面。其中有業者於LINE社群，以團購模式刊登販售如「心疥爽」、「碩騰寵愛PLUS（貓）」等動物用藥品；另有賣家利用Facebook粉絲專頁，並串聯LINE社群進行「滴即樂」、「蚤不到」等藥品的宣傳與販售。

此外，亦有民眾在網路電商平台iOPEN Mall上刊登販售動物用藥品「犬新寶」；以及實體店面藥局未經許可，現場販售動物用藥品「壁逃逃-S」。

根據「動物用藥品管理法」規定，所有動物用藥品販賣業者，皆應向所在地主管機關申請並經審查合格，才能核發許可證登記營業。無論是網路銷售或未經許可的實體店面販售，皆屬違法行為。

動保處提醒，為保障動物用藥安全，飼主務必循領有「動物用藥品販賣業許可證」的合法業者處購買動物用藥品，切勿以來路不明的管道購買，並應經由專業獸醫師診斷後，始得進行用藥，避免因誤用及劑量錯誤情事，而影響毛寶貝健康。

動保處呼籲，動物用藥品依法不得於網路販售，且販賣任何未經核准製造、輸入、製造動物用藥品的行為亦屬違法。將開罰9萬元至45萬元。若擅自販賣未經許可製造、輸入之動物用偽藥及禁藥，更將面臨6個月至5年有期徒刑。

動保處提醒，合格動物用藥品應有許可證字號。圖／新北市動保處提供
動保處提醒,合格動物用藥品應有許可證字號。圖/新北市動保處提供

動物 藥品 網路

