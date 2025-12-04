明年康誥坑溪走春賞櫻花 汐止櫻花攝影展提前感受粉嫩浪漫氛圍

新北市汐止區公所今天表示，精選近兩年「文化櫻花攝影比賽」25幅得獎作品，在2、3樓藝文走廊舉辦的「汐止文化櫻花攝影展」，展期至明年2月26日，呈現康誥坑溪櫻花美景、農夫市集等人文景致，希望讓民眾前前感受春日粉嫩浪漫的櫻花氛圍。

汐止區長林慶豐表示，康誥坑溪沿線栽植逾百株台灣山櫻花，是汐止地區極具代表性的賞花地標。在文化里余寶聰里長與志工團隊長期維護下，每年花季皆吸引大量人潮。

汐止區公所近年來致力打造「汐止文化櫻花季」品牌，並與汐止區農會、遠雄廣場、汐止福泰大飯店及下寮福興宮等在地單位合作，推出農夫市集、攝影比賽、食農體驗與舞台演出等多元活動，促進地方觀光發展。

林慶豐說，這次攝影展是櫻花季的前導活動，不僅讓市民提前感受櫻花之美，也期待藉由影像，讓更多人認識汐止的自然與文化魅力。

汐止區公所3日舉辦汐止文化櫻花攝影展藝文交流茶會，邀請青山國中小直笛團現場演出。青山國中小直笛團已連續兩年，獲得新北市學生音樂比賽國中組直笛合奏特優殊榮，溫潤細膩的旋律為展覽增添濃厚藝文氛圍。