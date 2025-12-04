快訊

北市巡守隊4萬5千元工作補助費近10年未調 北市擬編預算調高

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市社區守望相助巡守隊任務講習。圖／北市警局提供
北市社區守望相助巡守隊任務講習。圖／北市警局提供

北市各里守望相助隊的工作補助費，經審核通過每隊可發給4萬5千元基本工作補助費，議員洪婉臻上午在議會警政衛生委員會中提案時指出，台北市至今已將近10年沒有調整過，跟不上物價，應提高補助，北市警局表示，將研議編列預算，最快後年可領到。

洪婉臻說，巡守隊和警、義消都非常的辛苦，同樣都是為民服務，應受尊重，但以義交來說，工作辛苦，有誤餐費跟交通補助，每小時的協勤費230元，但是巡守隊都沒有，還有年終的獎勵、服務獎章、優惠的措施，巡守隊也沒有，落差有一點大。

洪婉臻表示，巡守隊的基本工作補助費4.5萬，從106年調整之後，到現在已經將近10年都沒有調整過，應該要檢討，同樣都是在值勤，讓他們夠得到更公平的待遇。

警察局長李西河指出，巡守隊以犯罪預防為目的，由里辦公室、社區發展協會等以里為範圍，結合地方熱心人士而成立，每班勤務2至3個小時，每日的勤務以2至6個小時為原則。市警局所編的預算是2393萬2000元，裝備費用部分，例如夜勤的鹼性電池、照明燈及工作簿冊等約63萬元，也有團體意外保險約178萬元，績優巡守員獎勵金也編了16萬5000元。

李西河指出，每隊核發基本工作費，在106年從原先的2.5萬，調整至現在的4.5萬，已經過8年，他也建議這個期會審慎考量編列預算，研議適當調升基本工作補助費。北市警犯防科表示，預計明年提出預算，能領到是在116年。

巡守 北市

