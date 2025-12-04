快訊

板橋第二國民運動中心明年10月完工 侯友宜喊有機會蓋第三座

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
板橋第二國民運動中心今天上梁，預計明年10月完工。記者葉德正／攝影
板橋第二國民運動中心今天上梁，預計明年10月完工。記者葉德正／攝影

板橋第二座國民運動中心即將完工，新北市長侯友宜今天主持上梁典禮，預告全力在明年10月完工，將設立專業級自由車訓練室，期待培養更多優秀的選手，市府未來也將規畫多元運動課程與活動，鼓勵市民踴躍參與，促進健康生活，打造新北成為運動之城。侯友宜會中致詞也說，如果能找到適當地點，有機會蓋第三座運動中心。

新北市新工處長簡必琦指出，新北目前共計16座運動中心與2座水上運動中心，市府針對人口25萬人以上的行政區，啟動第二運動中心，最後選定光復高中校地新設板橋第二座運動中心。

簡必琦說，總工程經費12.6億元，興建地下1層、地上8層建物，樓地板面積約1萬3620平方公尺（約4120坪），目前已完成主體結構作業，工程進度微幅超前，除注重工程施工品質與效率，同時顧及工地安全、工區周邊環境維護，預定2026年10月23日完工。

侯友宜說，今年2月到視察板橋第二運動中心，工程穩定推進，今日上梁代表主要結構完成，達到階段性建設的里程碑，市府團隊將持續以高標準，確保工程品質與實用，未來讓板橋東區市民能夠近便享受優質運動環境。

侯友宜說，新北市重視市民運動空間，目前營運中的16座國民運動中心數量是全台之冠，位於光復高中校區內的板橋第二運動中心，設立專業級自由車訓練室，期待培養更多優秀的選手，也將規畫多元運動課程與活動。

「國民運動中心供不應求」侯友宜說，目前在部分行政區陸續規畫打造第二座國民運動中心，除了板橋、蘆洲明年完工，中和、新店、新莊、三重都陸續規畫中，除了透過公益捐贈，也考慮與學校共構，能夠提供孩子更好的訓練場所。

侯友宜也在致詞時透露，板橋如果能夠找到適當地點，可以蓋第三座國民運動中心，與第一、第二形成三角形，服務更多民眾，繼續努力。

工務局長馮兆麟指出，板橋第二運動中心規畫游泳池、健身房、飛輪教室、自由車訓練室、綜合球場、羽球場等設施，配合後續營運單位準備作業先行，力拚明年10月完工啟用。板橋第二運動中心也將是首座一級能效認證的國民運動中心。

板橋第二國民運動中心今天上梁，預計明年10月完工，圖為模擬圖。圖／新北市工務局提供
板橋第二國民運動中心今天上梁，預計明年10月完工，圖為模擬圖。圖／新北市工務局提供
板橋第二國民運動中心今天上梁，預計明年10月完工。記者葉德正／攝影
板橋第二國民運動中心今天上梁，預計明年10月完工。記者葉德正／攝影

