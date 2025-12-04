淡江大橋通車前先辦「地方鄉親體驗」活動？交長允諾滿足需求

交通部公路局日前宣布將在明年舉辦淡江大橋通車前路跑活動，甫開放名額迅速搶光，但卻遭新北市長侯友宜不滿路跑時間分配沒與地方協商，怒嗆中央「蠻橫」。公路局則攤出雙方協商紀錄反駁，表示雙方有先溝通。國民黨立委洪孟楷今要求交通部在通車前規劃讓地方鄉親優先體驗活動。交通部長陳世凱則明確回覆會研議，這本來也在規劃中，「一定會滿足地方需求」。

洪孟楷表示，淡江大橋明年5月通車，交通部出資三分之一，內政部出三分之一，新北市也負擔三分之一，通車是好事，但最近一周中央和地方隔空交鋒，地方鄉親覺得沒有參與到，路跑方案一出爐就已規劃好，讓地方覺得沒有參與。洪指出，距離通車還有半年時間，應有更精細規劃，讓更多人參與，並讓地方有光榮感。

洪孟楷也說，八里淡水地區民眾看著淡江大橋興建看了十幾年，都很期待淡江大橋通車，是否能規劃讓地方鄉親可以提前體驗淡江大橋？或是路跑和自行車活動都沒有預留名額給地方？

陳世凱說，這次中央與地方的爭議都是誤解，若雙方有想法可以盡快溝通。他表示，淡江大橋通車共有三周可以辦活動，滿足民眾上橋需求，目前路跑活動容量限量7千人，若再增加會有安全疑慮，但通車前用二周時間舉辦許多活動分流，讓大家都有機會參加，或是讓地方民眾有一天或一段時間可以上橋體驗拍照，這本來就在規劃裡，會請相關單位來研議，滿足地方需求。