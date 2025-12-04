快訊

拿清潔隊員缺去賣官沒在怕 法律只會懲罰好人？

獨／涉貪案不准「法庭直播」出現變數？ 柯文哲決定提抗告

專家提醒電水壺燒開水必遵守的一個原則 大多數人都忽略了

聽新聞
0:00 / 0:00

淡江大橋通車前先辦「地方鄉親體驗」活動？交長允諾滿足需求

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
淡江大橋通車前先辦「地方鄉親體驗」活動？交通部長陳世凱（左）上台接受質詢時表示會滿足地方需求。記者曾原信／攝影
淡江大橋通車前先辦「地方鄉親體驗」活動？交通部長陳世凱（左）上台接受質詢時表示會滿足地方需求。記者曾原信／攝影

交通部公路局日前宣布將在明年舉辦淡江大橋通車前路跑活動，甫開放名額迅速搶光，但卻遭新北市長侯友宜不滿路跑時間分配沒與地方協商，怒嗆中央「蠻橫」。公路局則攤出雙方協商紀錄反駁，表示雙方有先溝通。國民黨立委洪孟楷今要求交通部在通車前規劃讓地方鄉親優先體驗活動。交通部長陳世凱則明確回覆會研議，這本來也在規劃中，「一定會滿足地方需求」。

洪孟楷表示，淡江大橋明年5月通車，交通部出資三分之一，內政部出三分之一，新北市也負擔三分之一，通車是好事，但最近一周中央和地方隔空交鋒，地方鄉親覺得沒有參與到，路跑方案一出爐就已規劃好，讓地方覺得沒有參與。洪指出，距離通車還有半年時間，應有更精細規劃，讓更多人參與，並讓地方有光榮感。

洪孟楷也說，八里淡水地區民眾看著淡江大橋興建看了十幾年，都很期待淡江大橋通車，是否能規劃讓地方鄉親可以提前體驗淡江大橋？或是路跑和自行車活動都沒有預留名額給地方？

陳世凱說，這次中央與地方的爭議都是誤解，若雙方有想法可以盡快溝通。他表示，淡江大橋通車共有三周可以辦活動，滿足民眾上橋需求，目前路跑活動容量限量7千人，若再增加會有安全疑慮，但通車前用二周時間舉辦許多活動分流，讓大家都有機會參加，或是讓地方民眾有一天或一段時間可以上橋體驗拍照，這本來就在規劃裡，會請相關單位來研議，滿足地方需求。

淡江大橋 路跑

延伸閱讀

陳世凱視察桃機三航廈北登試營運 發乖乖給旅客、體驗扭蛋機

台61線新闢房裡匝道案遭退回 苗縣議員批陳世凱是「跳票部長」

洪孟楷倡詐騙、虐童、性侵犯用鞭刑入法 擬推公投爭支持

停水沉痛教訓也是提醒 洪孟楷：除啟動補償應強化供水備援能力

相關新聞

淡江大橋通車前先辦「地方鄉親體驗」活動？交長允諾滿足需求

交通部公路局日前宣布將在明年舉辦淡江大橋通車前路跑活動，甫開放名額迅速搶光，但卻遭新北市長侯友宜不滿路跑時間分配沒與地方...

淡水停水賠償後續 侯友宜：廠商要跟商家一對一談

淡水停水事件落幕，新北市長侯友宜今天出席板橋第二國民運動中心上梁典禮時，被問目前受理賠償情形時表示，目前區公所除有單一窗...

板橋第二國民運動中心明年10月完工 侯友宜喊有機會蓋第三座

板橋第二座國民運動中心即將完工，新北市長侯友宜今天主持上梁典禮，預告全力在明年10月完工，將設立專業級自由車訓練室，期待...

【即時短評】油汙水輕鬆闖入15萬戶管網 台水哪裡螺絲鬆？

基隆、汐止逾15萬用水戶水龍頭打開流出「油水」，有民眾喝水嗆到吐，不敢洗衣服、洗澡，過濾器也被汙染，大家搶買瓶裝水應急，...

台北小巨蛋20周年慶 北市三大場館優惠

台北小巨蛋啟用20周年，累計超過2700場次國際賽事、展演及演唱會，2100多萬人次入場。北捷遊憩公司推出小巨蛋冰上樂園...

淡水停水事件 新北受理求償

新北市淡水區停水昨天邁入第7天，仍有社區未恢復用水，民怨不斷。新北市長侯友宜表示，除自來水公司水費減免方案，市府已要求廠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。