【即時短評】油汙水輕鬆闖入15萬戶管網 台水哪裡螺絲鬆？

基隆、汐止逾15萬用水戶水龍頭打開流出「油水」，有民眾喝水嗆到吐，不敢洗衣服、洗澡，過濾器也被汙染，大家搶買瓶裝水應急，焦慮用水多日引發民怨。外界不解的是，八堵抽水站油膜偵測器沒發揮作用，從原水到家戶用水，層層關卡也無法過濾油汙，民生用水品質控管與把關讓人捏一把冷汗，台水的螺絲太鬆了。

八堵抽水站水域原來即有設攔油索，但颱風時曾破損造成漏洞，第一關就沒把油汙攔下；抽水站基隆河取水口水面有兩台油膜偵測器，一台正常運作，但油膜偵測器透過光線反射感應，光線微弱無法偵測到異味，另一台已報廢尚未拆除。也就是說，自動偵測儀器失效，24小時巡查人員發現時機過晚，也沒攔下。

抽水站巡查人員上月27日發現原水有油汙，雖立即停抽，但民眾反映，在此之前就已發現自來水有油味，基隆市議員張之豪曾接獲民眾反映，有人洗衣服後衣服上飄滿油，也有人不敢煮飯，就怕一點火會爆炸，甚至有人喝水後產生腹瀉等症狀，事後致電詢問台水含糊回應，最後才坦言汙水早已進入管網內部，爆發這次油汙染事件。

油汙進入民生供水系統，顯示台水靈敏度不足，偵測和淨水設備層層關卡也形同虛設，讓「油水」從河川流入家戶；事後危機處理更荒腔走板，一開始還否認是油膜偵測器出包，還以受害者自居，直到零星個案演變成全面性汙染，台水應變處理能力不足。

台水總經理李丁來解釋，偵測器沒發揮功效，可能跟設置的位置有關係，已調整設置點，加強抽水站攔油索，增設一台低濃度有機探測儀，人力24四小時巡查，有多重的把關，「人的鼻子很敏感」，未來可以有效及早檢測水質的狀況。

亡羊補牢，民眾已失信心，難怪市議員陳冠羽會說，「現在已經2025年了，設備還這麼落伍，還要有足夠光線才能偵測得到，那廠商夜間摸黑排汙水就好了，油汙水證明水公司在顏色和異味難以偵測出來。」

外界質疑台水把關鬆散，這次幸好是可聞到的油汙水，下次若是無色無味的致命毒水呢？不禁讓人想起一句廣告詞：「這是我們喝的水嗎？」台水還有多少未爆的危機，真是令人細思極恐。

市府和檢警追查汙染元凶要加把勁，昨查獲兩廠商都有汙染被依水汙法開罰，雖已排除元凶，但可見平時有多少廠商都在混水摸魚，相關單位稽查也要加強，不能讓不肖廠商消遙法外。