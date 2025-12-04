大陸建設國際建築作品　插旗南港經貿園區

台北繁榮軸線一路東移，從信義計劃區到南港高鐵、南港經貿園區，國際建築點亮公共建設，現在，終於迎來世界住宅新一章。大陸建設南港首發個案「衡岄」坐落於南港經貿特區核心地段，緊臨軟體園區、正對中信金融園區、坐擁捷運南港軟體園區站，集萬象都會豐沛能量，加上大陸建設打造世界建築的實力，肯定成為結合南港科技廊帶與金融時區雙軸核心的代言人。

作為「東區門戶計畫」的中心，南港經貿園區匯聚了軟體、生技、金融、會展、文創等高階產業資源，是台北重點發展的科技軸心。高知識密度與高科技族群進駐，為區域房產奠定了強勁剛性需求與資產保值性。除了會展中心、金融總部及科技大廠聚落，南港同時擁有高鐵、台鐵、捷運三鐵共構的交通優勢，實現台灣一日生活圈。未來，從高鐵南港站到經貿園區更將搭建約3.56公里立體連通空橋系統，串聯商辦商場、台北流行音樂中心、南港經貿園區及三井 LaLaport 大型複合式商場，勢將大幅提升區域生活品質與城市街廓尺度。

大陸建設進軍南港正是看準南港經貿特區已具備下一個信義計劃區的發展實力，南港幅員遼闊，後續動輒數千坪大型開發案更可望為區段動能推波助瀾。「衡岄」對望中信園區，散步可及捷運南港軟體園區站，地段價值深獲置產客認同，目前入手客戶不只來自南港內湖，大安區信義區的實力派客戶更不在少數。 大陸建設力邀北歐地景建築巨擘挪威 Snøhetta，為南港迎來世界級建築鉅作「衡岄」。圖／擷取大陸建設官網

大陸建設「衡岄」特邀全球地景建築巨擘——挪威 Snøhetta 設計事務所擔綱全案設計。這不僅是挪威 Snøhetta 在台首件住宅項目，更是大陸建設品牌國際化策略的巔峰展現，預示著南港接軌世界建築版圖，雄踞台北高端住宅的新高地。

挪威 Snøhetta 以北歐極地美學回應南港韻律，有如極光乍現的音階式立面語彙形塑地標建築的識別性。挪威Snøhetta事務所自北歐山岳、峽灣及森林的自然脈絡之中，找到「衡岄」的獨特建築靈感。「衡岄」規劃地上24層、地下5層，主力坪數25至42坪的頂規居所，瞄準追求國際生活品質的城市菁英客群共同見證南港經貿特區的未來願景。