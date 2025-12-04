聽新聞
花王F1前進總部上樑　迎接土城變AI金城關鍵局

文／ 潤居實業提供
土城指標都更案「花王F1前進總部」11月27日在花王企業(8906)謝宗翰董事長（中）主持下順利完成上樑典禮，預計明年正式落成啟用，1.11萬坪樓層面積對外熱烈銷售中。
土城編定工業區、中山路上的花王印刷占地2,007坪老舊廠房都更案「花王F1前進總部」，日前由花王企業(8906) 董事長謝宗翰主持，攜手吉璞建設 總經理呂培軍、建築師呂佳隆、台灣中小企銀副總經理曾國樑、信創營造總裁黃炳銘、信創營造董事長邱見鴻、信緯機電董事長李世偉、經濟部發展局土城產業園區主任許雅美、新北市土城區廠商協進會總幹事李德娟等重要來賓聯袂出席，盛大舉行上樑典禮。「花王F1前進總部」預計2026年Q3落成啟用，將化身2棟13層樓的科技廠辦大樓，兩棟樓地板面積合計逾1.11萬坪，有望為區內創造超過1500個就業機會，並創造每年超過2億的產值。

不僅花王企業(8906)自用，同時也對外正式公開銷售，迎接由鴻海、正崴、家登大廠集聚的新北AI產業廊帶核心聚落關鍵轉型階段的產業進駐、擴張、升級風潮。

南港從過去20年從工業「黑鄉」轉型成為商業、金融和科技的「潮城」經驗，板南線另一端的土城，在新北6大區域核心產業發展中，智慧製造擔綱重任，搭上AI產業進化浪潮「從土城變金城」。

潤居實業總經理熊大成表示，內科和南港在開發飽和後，廠辦需求開始外溢，外界看好有鴻海壓陣的土城，將會是雙北下一個科技門戶，並且明年有鴻海釋出進駐意向的中工雲宇宙10萬坪量體帶頭衝出話題，也讓差不多同期落成的「花王F1前進總部」炙手可熱，後續還有麗正、全球、厚騰等20多宗舊廠辦理都更，勾起企業主趁現在趕緊卡位，就怕未來進入門檻變高的心態。

「花王F1前進總部」4分鐘連結國三與台65線快速道路，步行約13分鐘有「鴻海站」暱稱的板南線頂埔站，明年擁有捷運三鶯線通車、116年萬大線一期完工等一高一快三捷運加持。周圍環繞土城智慧園區、永寧科技園區，鴻海、燿華、正崴、家登、固緯、圓展、振樺、麗正、等電子資訊、雲端數位、智慧科技高密度產業供應鏈群聚，更有17家資本額超過10億的企業集團進駐。

土城區科技產業匯聚，打造出AI廊道，科技廠辦案「花王F1前進總部」搭上這波產業升級轉型擴張熱，圖為建案3D示意圖。
「花王F1前進總部」規劃之初就申請銀級綠建築及合格級智慧建築標章，讓ESG成為企業新總部的標配。

最小廠戶自120坪起跳，整層406~422坪，A棟全棟5007.67坪，B棟全棟6148.82坪，兩棟各持獨立建築執照，未來各自持有使用執照與成立管委會。

產品規劃既適合成長型企業進駐與資產族布局產業需求置產的「輕廠辦」規劃，也能滿足有「研發中心」或「企業總部國際門面」依照企業發展規劃，彈性空間能以整層或是整棟方式置產。全案目前的預售型態，有利企業依自備貸款分期支出做財務計畫，同時也吸引考量租約到期面臨漲租風險，思考由租轉買的企業，不乏企業主評估多購置面積短中期獲取出租收益，未來長期預留企業擴增收回自用。

土城 建築師 總經 都更

