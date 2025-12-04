聽新聞
淡水停水事件 新北受理求償

聯合報／ 記者江婉儀林媛玲張策／新北報導

新北市淡水區停水昨天邁入第7天，仍有社區未恢復用水，民怨不斷。新北市長侯友宜表示，除自來水公司水費減免方案，市府已要求廠商對商家一對一賠償，也建議自來水公司升級備援系統、增設5萬噸以上配水池，解決末端配水問題。

淡水各社區取水站人龍綿延，不乏「排到時水車已分完」的情況。部分新手爸媽表示，嬰兒每數小時要泡一次奶，補水站水源無法確定品質，只能大量購買瓶裝水，周邊商店卻早已售罄。

淡北道路工程廠商誤挖地下自來水幹管，淡水區16里6.6萬戶停水多日，市府將追究廠商責任，設立窗口受理民眾求償。新北市府表示，民眾可提供買水或水塔馬達空轉修繕費用憑證，透過線上表單申請，或直接至淡水區公所專責窗口，收件時間延長至12月10日。

考量淡水地區發展及未來規畫，副市長朱惕之認為淡水地區自來水備援系統有提升必要，目前淡水區配水池僅3.5萬噸，明顯不足，已向台水建議應增設5萬噸以上配水池；輸水幹管目前僅2條，因此市府同步建議台水，應評估於淡北道路範圍內增設備援輸水幹管可行性。

議員陳偉杰前天表示要提案制定「新北市停水災害補助自治條例」，未來類似非計畫性重大停水事件，應給每戶至少5萬元補助。侯友宜表示，現階段重點是供水並快速啟動賠償方式，他會追究廠商責任。

水利局表示，淡水地區輸水幹管目前有兩條，一條是新系統1000mmDIP幹管，主要供應淡海新市鎮地區用水，另一條是舊系統1200mm幹管，提供舊市區用水。

停水 侯友宜 淡北道路 瓶裝水

