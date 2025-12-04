防感染輪狀病毒 新北13偏區嬰幼兒免費接種

秋冬是輪狀病毒好發季節，為照顧嬰幼兒免於輪狀病毒感染，新北市2019年起逐步補助弱勢及高風險嬰兒接種，為使偏遠地區嬰幼兒獲得完整保護，即日起擴大輪狀病毒疫苗全額補助對象，凡設籍新北13偏遠地區，出生滿6至24周攜帶兒童健康手冊、健保卡，可至衛生所免費接種口服疫苗。

衛生局長陳潤秋指出，嬰幼兒感染輪狀病毒會嘔吐、腹瀉、發燒甚至脫水，最有效預防方法是口服輪狀病毒疫苗，中央尚未納入公費常規提供，接種費用要4000元至6000元，對家庭是一筆負擔。

新北2019年起逐步補助低收、中低收入戶、罕見疾病、重大傷病、原住民嬰幼兒、寄養家庭、20歲以下小爸媽、身心障礙者的子女及早產兒、戒斷症候嬰幼兒、特殊境遇家庭等接種輪狀病毒疫苗。

為使偏遠地區嬰幼兒獲得完整保護，新北13偏遠地區（瑞芳、深坑、石碇、坪林、三芝、石門、八里、平溪、雙溪、貢寮、金山、萬里、烏來）6至24周嬰幼兒納入全額補助對象，減輕家長育兒負擔。

衛生局提醒，輪狀病毒主要透過食物、飲水汙染及體液等途徑傳染，嚴重者病程達10天，常須住院治療，預防除口服疫苗外，嬰幼兒及家庭成員應勤洗手，養成良好衛生習慣。