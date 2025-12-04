聽新聞
0:00 / 0:00

防感染輪狀病毒 新北13偏區嬰幼兒免費接種

聯合報／ 記者林媛玲／新北報導
新北衛生局即日起擴大輪狀病毒疫苗全額補助對象，設籍新北13偏遠地區嬰幼兒，可至衛生所免費接種口服疫苗。圖／新北衛生局提供
新北衛生局即日起擴大輪狀病毒疫苗全額補助對象，設籍新北13偏遠地區嬰幼兒，可至衛生所免費接種口服疫苗。圖／新北衛生局提供

秋冬是輪狀病毒好發季節，為照顧嬰幼兒免於輪狀病毒感染，新北市2019年起逐步補助弱勢及高風險嬰兒接種，為使偏遠地區嬰幼兒獲得完整保護，即日起擴大輪狀病毒疫苗全額補助對象，凡設籍新北13偏遠地區，出生滿6至24周攜帶兒童健康手冊、健保卡，可至衛生所免費接種口服疫苗。

衛生局長陳潤秋指出，嬰幼兒感染輪狀病毒會嘔吐、腹瀉、發燒甚至脫水，最有效預防方法是口服輪狀病毒疫苗，中央尚未納入公費常規提供，接種費用要4000元至6000元，對家庭是一筆負擔。

新北2019年起逐步補助低收、中低收入戶、罕見疾病、重大傷病、原住民嬰幼兒、寄養家庭、20歲以下小爸媽、身心障礙者的子女及早產兒、戒斷症候嬰幼兒、特殊境遇家庭等接種輪狀病毒疫苗。

為使偏遠地區嬰幼兒獲得完整保護，新北13偏遠地區（瑞芳、深坑、石碇、坪林、三芝、石門、八里、平溪、雙溪、貢寮、金山、萬里、烏來）6至24周嬰幼兒納入全額補助對象，減輕家長育兒負擔。

衛生局提醒，輪狀病毒主要透過食物、飲水汙染及體液等途徑傳染，嚴重者病程達10天，常須住院治療，預防除口服疫苗外，嬰幼兒及家庭成員應勤洗手，養成良好衛生習慣。

延伸閱讀

新北2年協助9組新創團隊募資達3億 議員：應讓更多團隊被看見

新北推AI孵化布局助攻新創 青年募資破3億元

先支持自己人 新北議員提案首長特別費2成要買新北文創品

帶狀皰疹疫苗能保護大腦？研究曝降失智風險也減少近半死亡率

相關新聞

小巨蛋20周年慶 北市三大場館優惠

台北小巨蛋啟用20周年，累計超過2700場次國際賽事、展演及演唱會，2100多萬人次入場。北捷遊憩公司推出小巨蛋冰上樂園...

淡水停水事件 新北受理求償

新北市淡水區停水昨天邁入第7天，仍有社區未恢復用水，民怨不斷。新北市長侯友宜表示，除自來水公司水費減免方案，市府已要求廠...

防感染輪狀病毒 新北13偏區嬰幼兒免費接種

秋冬是輪狀病毒好發季節，為照顧嬰幼兒免於輪狀病毒感染，新北市2019年起逐步補助弱勢及高風險嬰兒接種，為使偏遠地區嬰幼兒...

大陸建設國際建築作品　插旗南港經貿園區

台北繁榮軸線一路東移，從信義計劃區到南港高鐵、南港經貿園區，國際建築點亮公共建設，現在，終於迎來世界住宅新一章。大陸建設南港首發個案「衡岄」坐落於南港經貿特區核心地段，緊臨軟體園區、正對中信金融園區、

花王F1前進總部上樑　迎接土城變AI金城關鍵局

土城編定工業區、中山路上的花王印刷占地2,007坪老舊廠房都更案「花王F1前進總部」，日前由花王企業(8906) 董事長謝宗翰主持，攜手吉璞建設 總經理呂培軍、建築師呂佳隆、台灣中小企銀副總經理曾國樑

瑞芳區水金九地質公園正式通過指定 展現地景保育決心

新北市政府日前審議通過「九份金瓜石水湳洞地質公園」指定案，正式將九份、金瓜石、水湳洞一帶納入陸域自然地景範疇，成為新北市繼野柳地質...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。