台北小巨蛋20周年慶 北市三大場館優惠

台北小巨蛋啟用20周年，累計超過2700場次國際賽事、展演及演唱會，2100多萬人次入場。北捷遊憩公司推出小巨蛋冰上樂園、兒童新樂園及貓纜三大場館半價優惠，若12月3日出生，憑證更可以免費暢遊。

小巨蛋前身為台北市立棒球場，2005年12月1日啟用，昨在小巨蛋冰上樂園舉行20周年慶祝儀式，市長蔣萬安昨到場慶祝指出，20年前小巨蛋正式對外啟用，首場演出便是歌神張學友的雪狼湖音樂劇，也迎來了許多國際賽事，20年後北市有了大巨蛋，但不忘記小巨蛋，甚至是其前身的市立棒球場。

北捷遊憩公司指出，只要12月3日當天生日者，憑證可免費暢遊小巨蛋冰上樂園、兒童新樂園或貓空纜車。另外加碼一般民眾在12月3日到5日即可獲得兒童新樂園一日樂Fun券、貓纜一日票半價優惠。12月3日到31日的平日，冰上樂園滑冰券則是半價。

同時，即日起到12月31日購買三館票券，即可享有抽獎，三種票券類型各抽20名、共計60名。愛看演唱會的粉絲們，只要憑12月到2026年1月小巨蛋演唱會票根，每個月會抽6名，補貼小巨蛋演唱會門票。

北捷遊憩公司總經理邱健吾也提到，後續小巨蛋也將啟動重置計畫更新軟硬體，一起再邁向下個十年。