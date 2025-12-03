快訊

首度鬆口「我當然要參加初選」 李四川曝1結果：我會承擔

「生日會將有異動」遭爆和高志綱不倫 林倪安打破沉默發聲了

昔日對手再披戰袍！劉建國二度參選雲林縣長 張麗善冷回這句話

聽新聞
0:00 / 0:00

助熟齡毛寶貝找到家 新北祭多元認養誘因增加認養機會

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
在八里動物之家的「小米」是一隻混種米克斯，約莫3年前在新莊區街頭遊蕩被民眾通報入所，日前終於找到溫暖的家。圖／新北市動保處提供
在八里動物之家的「小米」是一隻混種米克斯，約莫3年前在新莊區街頭遊蕩被民眾通報入所，日前終於找到溫暖的家。圖／新北市動保處提供

成年、熟齡米克斯相對不容易收養，快者幾個星期就能找到家，慢者好幾年都仍在等家。為增加認養機會，新北市動保處表示，除不定期辦理認養會、廣設「毛寶貝愛心認養小棧」及與企業合作推廣認養，對內修訂各項認養福利措施增加認養動物的誘因，政策多軌並行，祭出更多加碼好康。

八里動物之家的「小米」是一隻混種米克斯，約莫3年前在新莊區街頭遊蕩被民眾通報入所，八里動保員陳姮蓉表示，「小米」有點混血米格魯，有一對大大的耳朵，體型嬌小，有點圓潤可愛，雖然有點年紀，但個性穩定非常親人也親狗，常常會默默地坐在身邊，是一位非常優質的「傾聽者」。

「小米」也在日前新莊IKEA認養會找到新主人，認養人楊小姐表示，因為想要找一隻狗狗作伴，認養會前就有在關注八里動物之家官方臉書，也看過動保員介紹「小米」的影片，相當喜歡牠可愛的模樣及個性，現場實際互動後，立馬決定要認養牠。

八里動物之家的「聖聖」則是1年多前，在八里區龍米路二段附近被救援的成貓，八里動物之家獸醫師黃勁達表示，「聖聖」入所時相當虛弱，嚴重脫水、失溫，經檢查後發現有腎功能不全、貧血等問題，經過幾個月時間的調理才逐漸回復元氣。

黃勁達說，「聖聖」相當幸運，遇到一位有照護急症經驗的主人，認養人李小姐表示，「聖聖」很親人，跟自己很投緣，也感謝八里動物之家工作人員明確告知日後照護需注意事項。

動保處表示，動物之家多地處偏遠，因此廣邀異業合作辦理認養會、設立愛心認養小棧，以及透過網路新媒體等管道，以期提升被毛寶貝被認養的機會，同時也訂定多項提高認養率的精進作為，減輕飼主的各項負擔，也提升毛寶貝照護品質。

動保處表示，像八里「小米」及「聖聖」因為是高齡久居、罹患疾病不易被認養的毛寶貝，認養牠們除可獲得免費訓練課程、終身免費醫療諮詢及疫苗注射、免費飼料及心絲蟲預防藥等福利，還有加碼贈「新北幣」2000元，期盼讓更多民眾願意給毛孩們機會找到家。

認養人李小姐表示，「聖聖」很親人，跟自己很投緣，也感謝八里動物之家工作人員明確告知日後照護需注意事項。圖／新北市動保處提供
認養人李小姐表示，「聖聖」很親人，跟自己很投緣，也感謝八里動物之家工作人員明確告知日後照護需注意事項。圖／新北市動保處提供

認養 動物之家 八里

延伸閱讀

先支持自己人 新北議員提案首長特別費2成要買新北文創品

車圈惡性競爭？ 小米高管集體遭短信轟炸 數分鐘內逾30則

小米第50萬輛汽車 北京完工

善用嗅覺教導親訓 五股動物之家資深志工10分鐘與狗狗變朋友

相關新聞

助熟齡毛寶貝找到家 新北祭多元認養誘因增加認養機會

成年、熟齡米克斯相對不容易收養，快者幾個星期就能找到家，慢者好幾年都仍在等家。為增加認養機會，新北市動保處表示，除不定期...

新北2年協助9組新創團隊募資達3億 議員：應讓更多團隊被看見

新北市共有10處青年創業基地，青年局統計，近2年協助共9組進駐新創團隊募資，金額達3億元。但議員認為有更多創業青年看得到...

先支持自己人 新北議員提案首長特別費2成要買新北文創品

新北市議會目前正在審查明年度預算，新北市議員黃淑君今天提案要求附帶決議，首長特別費必須兩成購買新北市的文創商品，市府應該...

北市殯儀館回饋金發放範圍擬擴大 議會法規會3度審議卡關

北市議會法規會今續審殯儀館回饋地方自治條例修正案，擬將回饋金分配範圍由原先二殯周邊1公里擴大至1.2公里，但議員對是否將...

新北志工19萬多 84歲嬤獲松齡獎：能夠付出很快樂

現年84歲的許張和美回想自己在55歲時照顧癌末丈夫，未料自己也罹患胃癌第一期，經手術治療康復後，讓她體驗生命的可貴，她立...

新北河濱再增5處科技執法 違規車闖入明年起全面取締

為提升河濱公園遊憩安全與品質，新北市高灘地工程管理處持續加強車輛管理，今年再增設5處科技執法設備，自115年2月20日起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。