助熟齡毛寶貝找到家 新北祭多元認養誘因增加認養機會

成年、熟齡米克斯相對不容易收養，快者幾個星期就能找到家，慢者好幾年都仍在等家。為增加認養機會，新北市動保處表示，除不定期辦理認養會、廣設「毛寶貝愛心認養小棧」及與企業合作推廣認養，對內修訂各項認養福利措施增加認養動物的誘因，政策多軌並行，祭出更多加碼好康。

在八里動物之家的「小米」是一隻混種米克斯，約莫3年前在新莊區街頭遊蕩被民眾通報入所，八里動保員陳姮蓉表示，「小米」有點混血米格魯，有一對大大的耳朵，體型嬌小，有點圓潤可愛，雖然有點年紀，但個性穩定非常親人也親狗，常常會默默地坐在身邊，是一位非常優質的「傾聽者」。

「小米」也在日前新莊IKEA認養會找到新主人，認養人楊小姐表示，因為想要找一隻狗狗作伴，認養會前就有在關注八里動物之家官方臉書，也看過動保員介紹「小米」的影片，相當喜歡牠可愛的模樣及個性，現場實際互動後，立馬決定要認養牠。

八里動物之家的「聖聖」則是1年多前，在八里區龍米路二段附近被救援的成貓，八里動物之家獸醫師黃勁達表示，「聖聖」入所時相當虛弱，嚴重脫水、失溫，經檢查後發現有腎功能不全、貧血等問題，經過幾個月時間的調理才逐漸回復元氣。

黃勁達說，「聖聖」相當幸運，遇到一位有照護急症經驗的主人，認養人李小姐表示，「聖聖」很親人，跟自己很投緣，也感謝八里動物之家工作人員明確告知日後照護需注意事項。

動保處表示，動物之家多地處偏遠，因此廣邀異業合作辦理認養會、設立愛心認養小棧，以及透過網路新媒體等管道，以期提升被毛寶貝被認養的機會，同時也訂定多項提高認養率的精進作為，減輕飼主的各項負擔，也提升毛寶貝照護品質。